bologna.repubblica

: San Giovanni in Persiceto, è morto Re Gino - Nutizieri : San Giovanni in Persiceto, è morto Re Gino - rumba_magica : Sono in lutto. ? E' morto Re Gino, il gatto simbolo di San Giovanni in Persiceto con oltre 9mila fan - Nutizieri : E' morto Re Gino, il gatto simbolo di San Giovanni in Persiceto -

(Di sabato 17 novembre 2018) BOLOGNA - La notizia sta girando vorticosamente su Facebook, ma non è una bufala come spesso accade in questi casi. E' morta, a suo modo di vederla, un'autorità, undi Sanin ...