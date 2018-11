Droga con profumo al gelsomino nei tubolari del gommone | sei arresti a Brindisi

Sorpreso a nascondere Droga - aggredisce gli agenti : arresto a Catania : La scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato Germain Saverio D'Orta, 22 anni, per i reati di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Intorno alle 23:00, operatori di ...

Roma : no stop controlli anti Droga San Basilio - oltre 500 grammi sequestrati : Roma – Proseguono i servizi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Basilio da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato, diretto da Agnese Cedrone. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato e le unita’ cinofile della Questura di Roma hanno proceduto all’ispezione di alcuni locali condominiali con successive perquisizioni domiciliari che hanno portato all’acquisizione di ...

Khashoggi : Riad - ucciso con Droga : ANSA, - BEIRUT/ISTANBUL, 15 NOV - Jamal Khashoggi è stato avvelenato con una dose letale di droga e il suo corpo è stato poi smembrato e portato fuori dal consolato saudita di Istanbul. Lo ha detto il ...

Omicidio Khashoggi - la procura di Riad : "Ucciso con Droga e fatto a pezzi" : Il giornalista Jamal Khashoggi sarebbe stato ucciso con una dose letale di droga e poi fatto a pezzi. Il suo corpo smembrato sarebbe stato poi portato fuori dal consolato saudita di Istanbul. È quanto sostiene il procuratore capo di Riad Saud al Mojeb in una dichiarazione alla tv saudita. Il cadavere del giornalista, scrive al Arabiya, "è stato consegnato a un agente di sicurezza turco fuori dalla sede consolare" e Riad ha diramato ...

Desirée - il pusher : non le diedi io la Droga. Il quarto uomo : ‘Le chiesi di venire via con me’ : Resta in carcere Marco Mancini, il 36enne accusato di avere ceduto gli stupefacenti al gruppo di extracomunitari. Anche il ghanese arrestato a Foggia respinge le accuse: «Nessuna violenza, lei era d’accordo e credevo avesse 20 anni»

Gioco online - Cafiero De Raho : “La mafia 2.0 ha sostituito i chimici che lavoravano la Droga con i tecnici informatici” : “La mafia sta sempre un passo avanti. E s’infiltra dove c’è il vuoto normativo”. Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia, lancia l’allarme sul Gioco online e tira in ballo la politica nella “indispensabile lotta alla mafia”, dopo la maxi-operazione che questa mattina ha portato all’esecuzione di ben 68 provvedimenti restrittivi nei confronti di imprenditori, professionisti, esperti informatici impegnati nel business delle ...

Spaccio di Droga nella provincia - condannati nove pregiudicati : cade l'accusa di associazione mafiosa : nove condanne per traffico e Spaccio di droga nei confronti di un sodalizio inizialmente ritenuto vicino al clan dei Palermiti di Bari, durante il processo in primo grado celebrato 12 anni dopo i ...

Professore universitario di economia arrestato : era un trafficante di Droga : I Carabinieri di Venezia hanno arrestato Dritan Shoraj, 47enne, di origini albanesi, colpito da mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte di Appello lagunare poiché condannato a 4 anni e 20 ...

Siena - a scuola con la Droga : scattata denuncia per uno studente : L’episodio è avvenuto presso una scuola di Siena. Uno studente è entrato in classe portando con sé otto involucri di marijuana. Erano già stati suddivisi in dosi ed il giovanissimo li aveva occultati nella giacca. La scoperta è avvenuta grazie ad alcuni controlli di polizia all’interno dell’istituto in questione. Lo studente è stato infine denunciato, con l’accusa di di detenzione ai fini di spaccio pluriaggravato di ...

La misteriosa morte della campionessa di tiro Due indagati : Pepe picchiata dal compagno - fuggita con il figlio - forse uccisa dalla Droga : Caporalmaggiore scelto dell'esercito e cinque volte campionessa italiana di tiro a segno nella specialità carabina, è stata trovata morta giovedì a Muggia, a due passi da Trieste nell'appartamento di un amico dove aveva passato la notte. Ma sul decesso di Marianna Pepe è mistero, tanto che la Procura del capoluogo giuliano ha aperto un'inchiesta e iscritto 2 persone nel registro degli indagati. Tra le ipotesi c'è anche quella che a ucciderla ...

Ancona : ragazza violentata 15 volte in cambio di Droga. Un arresto : In manette uno spacciatore nigeriano di 37 anni: per mesi ha abusato di una ragazza di 22 anni dandole in cambio sostanze stupefacenti. Durante l'arresto il pusher ha aizzato un pitbull contro un agente di polizia, ferendolo.Continua a leggere

Cranio Randagio - tre indagati per il festino con la Droga : A due anni dalla morte del rapper ventiduenne Vittorio Bos Andrei, che come nome d'arte aveva scelto Cranio Randagio, ucciso da un cocktail di droghe il 12 novembre 2016 , la Procura di Roma ha chiuso ...

