Draghi non può ignorare l' economia e deve continuare con il QE | ma cerca comunque di

Draghi : 'I Paesi ad alto debito non devono aumentarlo' : Roma - Avvertimento ai Paesi ad alto debito dal presidente della Bce Mario Draghi , secondo cui le regole Ue vanno rispettate e il debito non va aumentato ulteriormente. Per il numero uno di Eurotower,...

Aiuti Bce - inflazione non convince Draghi studia una proroga : “Aumento spread per shock autoprodotti mettendo in forse regole Ue” : Per Roma si aprono spiragli di vento favorevole da Francoforte, dove il programma di Aiuti della Bce con l’acquisto di titoli di Stato dei Paesi della zona euro (il Quantitative easing o Qe) potrebbe terminare dopo il previsto termine di fine 2018. Lo ha annunciato Mario Draghi sottolineando che l’inflazione di base dell’Eurozona “continua a oscillare intorno all’1% e deve ancora mostrare una tendenza al rialzo convincente”. ...

Draghi : 'Non sfidate l'Ue - proteggete le famiglie dallo spread' : E nonostante il recente rallentamento dell'economia, "la solidità di fondo di salari e della domanda interna continua a supportare la valutazione che la convergenza dell'inflazione proseguirà" verso ...

Draghi : inflazione non ancora convincente - a dicembre rivaluteremo il Qe : Per il numero uno dell’Eurotower, la mancanza di consolidamento fiscale aumenta la vulnerabilità agli shock, «che siano auto-prodotti mettendo in forse le regole dell'Unione monetaria, o importati tramite il contagio». Finora, l'aumento degli spread «è stato in gran parte limitato al primo caso e il contagio è stato limitato» ...

Zona euro - Draghi : economia continuerà a crescere nonostante qualche intoppo : Il presidente della Bce, Mario Draghi, ha minimizzato la debolezza emersa di recente da una serie di dati macro, lasciando intendere che l'espansione della Zona euro è destinata a continuare.

Maltempo - Salvini contro ambientalisti da salotto : “Se non tocchi l’alberello e non Draghi il fiume la natura presenta il conto” : “Troppi anni di incuria e malinteso ambientalismo da salotto che non ti fanno toccare l’albero nell’alveo ecco che l’alberello ti presenta il conto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Belluno con il presidente del Veneto Luca Zaia dove ha sorvolato le zone colpite dall’eccezionale Maltempo dei giorni scorsi. “Il bosco vive e deve essere curato e il greto del torrente dragato – ha aggiunto -. L’inerzia, ...

Tria : ‘Da ministro avrei voluto deficit/pil più basso - da economista più alto. Draghi? Non ha detto nulla di strano’ : Mario Draghi “ha commentato la realtà come banchiere centrale. Non ha detto niente di strano. E’ chiaro che lo spread a questo livello è dannoso“. Ma “perché lo spread è alto? Non credo che dipenda dalla manovra perché il deficit è alto”, piuttosto “c’è un’incertezza politica su dove va il Paese”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, partecipando alla festa del Foglio a Firenze, si è detto ...

Tria : «In caso di crisi bancaria faremo un intervento. Ma non vi dico quale. Draghi ha ragione sullo spread» : Il ministro dell’Economia: «Non c’è nulla di strano nel dire interverremo, qualunque governo dovrebbe farlo»

Tria : “Da ministro avrei preferito deficit/pil più basso - da economista più alto. Draghi? Non ha detto nulla di strano” : “Io avrei preferito un livello di deficit più basso, ma da ministro, non da economista. Da economista avrei scelto 2,4 o 2,5% perché bisogna contrastare il rallentamento dell’economia, ma da ministro avrei preferito un livello più basso per prima cosa perché forse non serviva“. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, partecipando alla festa del Foglio a Firenze, ha spiegato così il dilemma davanti al quale si è trovato quando ...