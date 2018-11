Douglas Costa | che ti sei messo in testa? Taglio di capelli con il fulmine

Juventus - Douglas Costa torna sullo sputo a Di Francesco : Juventus– Il suo avvio di stagione è stato macchiato da quell’inqualificabile gesto compiuto durante Juventus-Sassuolo, quarta gara del campionato in corso. Nonostante la vittoria bianconera, con i primi due gol in Serie A di Cristiano Ronaldo, quella gara viene ricordata per lo sputo di Douglas Costa nei confronti di Federico Di Francesco, giocatore neroverde e […] L'articolo Juventus, Douglas Costa torna sullo sputo a Di Francesco ...

Douglas Costa e lo sputo : 'Un giorno infelice - non ero in me' : TORINO - 'E' stato un giorno poco felice, non ero in me. Non avevo mai fatto una cosa del genere in 10 anni di carriera '. Così l'attaccante della Juventus Douglas Costa parlando dal ritiro della ...

Milan-Juventus - sorride Allegri : riecco Bernardeschi e Douglas Costa : Milan-Juventus- Gattuso si dispera, Allegri sorride. E’ questo il diverso stato d’animo tra i due allenatori di Milan e Juventus a due giorni dalla super sfida di San Siro. Come detto, Gattuso dovrà fare i conti con diversi infortunati. Musacchio ko, tanta paura dopo lo scontro di ieri nel match contro il Betis, ma la […] L'articolo Milan-Juventus, sorride Allegri: riecco Bernardeschi e Douglas Costa proviene da Serie A News ...

Champions League - la Juventus recupera Matuidi e Cancelo. Resta fuori Douglas Costa : TORINO - La Juventus recupera Matuidi e Cancelo , che oggi pomeriggio alla 'Continassa' hanno svolto la rifinitura alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester United . Entrambi erano in ...

Zeman : 'Juve senza rivali - con Ronaldo deve giocare Douglas Costa' : Zdenek Zeman , ex allenatore di Lazio , Roma e Pescara , parla a RMC Sport : 'Roma? È una piazza importante anche ora che le cose non stanno andando come si pensava. Il problema per un allenatore è rimanerci tanto tempo sulla panchina della Roma. Il problema della ...

Juventus - la situazione infortunati in casa bianconera : preoccupano le condizioni di Cancelo e Douglas Costa : Il club bianconero ha diramato un comunicato con cui ha reso note le condizioni dei propri calciatori a due giorni dal match di Champions contro il Manchester United La Juventus si prepara al ritorno con il Manchester United, sfida valida per il quarto turno del Gruppo H di Champions League. La formazione di Allegri potrebbe già festeggiare la qualificazione conquistando un punto, addirittura il primo posto in caso di vittoria. Douglas ...

Infortunio Cancelo - Douglas Costa e Matuidi : quanti guai in casa Juventus : Infortunio Cancelo, Douglas Costa e Matuidi – Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: la Juventus contro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone. L’occasione è ghiotta e i bianconeri lavorano sodo per sfruttarla: questa mattina la squadra ha lavorato sulla tattica da ...

Mandzukic in gruppo - terapie per Douglas Costa e Matuidi : TORINO - Il giorno dopo Juventus-Cagliari si lavora alla Continassa, con Massimiliano Allegri che può fare la conta degli infortunati. Già parzialmente in gruppo Mario Mandzukic , assente sabato per ...

