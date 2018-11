Domenica In | Mara Venier va in onda senza Domenica Live?

Domenica In - altro colpaccio di Mara Venier : Emma Marrone super ospite : La cantante salentina tra i protagonisti della puntata del 18 novembre insieme a Claudio Amendola e Antonella Clerici

Domenica In - 18 novembre : Mara Venier chiama Emma Marrone : Mara Venier ospita Emma Marrone nella prossima puntata di Domenica In Mara Venier è riuscita a riportare Domenica In allo storico successo iniziale del programma, dopo la cocente delusione avuta durante la passata edizione condotta dalle sorelle Parodi. Per questo motivo è intenta, come sempre, a fare le cose per il meglio. Per il prossimo appuntamento della trasmissione, la Zia più amata d’Italia ha chiamato un super ospite ...

Domenica In - colpaccio di Mara Venier : porta in studio la divina della Rai : Antonella Clerici sarà la prossima ospite di Mara Venier a Domenica In. Le due signore della Rai in un clamoroso faccia a faccia. Antonella, che sta conducendo Portobello, si concederà a Mara in un intenso faccia a faccia.

Domenica in : Mara Venier con Asia Argento ospite torna a battere Barbara D'Urso : Era da tanto tempo, che la gara di ascolti [VIDEO] della Domenica pomeriggio non si faceva così interessante. Infatti, lo scorso anno c'è stato un solo vincitore netto, ossia il programma Domenica Live di Barbara D'Urso su Canale 5, che ha letteralmente travolto la Domenica in di Cristina Parodi in onda su Rai 1. Da quest'anno, però, è tornata Mara Venier nel contenitore del primo canale e gli ascolti sono cresciuti come non succedeva da tanto ...

Ascolti tv - nella sfida tra Domenica In e Domenica Live vince Mara Venier : Dall’inizio della stagione televisiva a rendere entusiasmante la sfida degli Ascolti Domenicali è lo scontro tra Domenica In e Domenica Live. Una sfida tra due prime donne, un tempo amiche ma che a causa di qualche like di troppo ora non lo sono più. Di Domenica in Domenica si rimpallano le vittorie e questa volta tocca a zia Mara – che ha ospitato Asia Argento – festeggiare. Ascolti tv, la sfida tra Barbara d’Urso e Mara ...

Domenica In - Jerry Calà e il crollo che era sfuggito : così Mara Venier lo riduce in lacrime in diretta : Amicizia, ma anche tensione. Si torna all'intervista di Jerry Calà a Domenica In , dove si è sottoposto alle domande della sua ex moglie, Mara Venier . Un rapporto burrascoso, il loro, che ha lasciato ...

Mara Venier e le critiche a Domenica in : la conduttrice bersagliata sul web : FUNWEEK.IT - Forse nessuno si aspettava una svolta parzialmente trash di Domenica In da parte di Mara Venier, eppure l'ultima puntata del contenitore di Rai1 è stata fortemente criticata per via dei ...

Mara Venier criticata per Domenica In : cosa è successo nell’ultima puntata : Domenica In, la puntata dell’11 novembre è stata un successone e Mara Venier si conferma ‘signora della Domenica’ di questa settimana. La sua trasmissione ha infatti ottenuto 2.545.000 spettatori e il 16.6% di share, nella prima parte, e 2.058.000 spettatori e il 14.6% di share, nella seconda, battendo in sovrapposizione Barbara d’Urso, con una media di 2.319.000 spettatori e il 15,7% di share contro i 2.237.000 e il 15,2% ottenuti da ...

Domenica In faccia a faccia tra Mara Venier e Jerry Calà : A “Domenica In” è andato in onda un faccia a faccia tra Mara Venier e l’ex Jerry Calà. I due sono marito e moglie negli anni Ottanta, sono rimasti in buoni rapporti dopo la separazione e a “Domenica In” ripercorrono i momenti vissuti insieme tra dichiarazioni d’amore e “frecciatine”. Nonostante il presunto tradimento dell’attore, entrambi riconoscono di essersi amati molto. Mara Venier aveva raccontato ...

Mara Venier nella bufera : 'La sua Domenica In è super trash' : Mara Venier finisce nella bufera per l'ultima puntata di Domenica In. Quella in cui ha ospitato Asia Argento , GUARDA , . Che è la stessa in cui ha dato spazio a maghi e cartomanti. Una scelta che non ...

Ascolti tv di Domenica 11 novembre 2018. Morandi supera Fazio e Mara vince in sovrapposizione - record Sky per Milan-Juve : Bene anche il Gp del Brasile di Formula 1 che su Tv8 è stato visto da 1,7 milioni di spettatori, pari al 9% di share e su Sky Sport Uno da quasi mezzo milione con il 2,6%. Le Iene Show hanno ...

Ascolti tv - Mara Venier signora della Domenica ma la d'Urso tuona : "Ecco i dati veri" : Grande successo per "domenica In", ma la concorrenza parla di altri risultati. Testa a testa in prima serata tra "Che Tempo...

Mara Venier - la gaffe - inconsapevole - a Domenica In : 'Tanti saluti a Paolo Virzì' : Nella puntata del 4 novembre ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In c'era l'attrice Micaela Ramazzotti. Zia Mara è stata protagonista di una piccola gaffe, quando ha salutato...