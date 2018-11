Diritto allo studio | Fava | servono le risorse

Studenti in piazza da nord a sud : 'Il Diritto allo studio non è garantito' : Foto LaPresse/Andrea Alfano 12/10/2018 Torino , Italia, Cronaca Prima Manifestazione Studentesca Nella foto: Prima manifestazione studentesca. Studenti sfilano in corteo. Photo LaPresse/Andrea Alfano ...

Migliaia di studenti in corteo in cinquanta in città per il Diritto allo studio. Slogan contro il governo : È in corso in cinquanta città italiane il primo sciopero generale della scuola indetto dagli studenti. A proclamarlo è stato proclamato dall’Unione degli studenti, che annuncia ulteriori mobilitazioni nei prossimi mesi per ottenere un cambiamento concreto della scuola. «In Italia il diritto allo studio non è garantito, nella manovra manca un cambi...

La senatrice M5s Taverna : "L'alloggio popolare di mia madre? Ne ha Diritto. La mia è una famiglia povera" : Mentre sul Movimento 5 Stelle piovono accuse di esercitare una "doppia morale" e la sindaca Raggi assicura che rispetterà le regole, la senatrice Paola Taverna continua a difendere il diritto di sua madre a vivere nell'alloggio popolare in cui abita da anni. Secondo il Campidoglio l'anziana signora non avrebbe più i requisiti per vivere nell'appartamento e, per questa ragione ha fatto partire una procedura di decadenza del diritto ...

La madre della senatrice M5s Taverna vive in un alloggio popolare senza averne Diritto. Raggi : "Non lo sapevo. Rispetteremo leggi" : Tra le persone che vivono in una casa popolare a Roma senza averne, secondo il Campidoglio, diritto, c'è anche la mamma della senatrice M5s Paola Taverna. Come ha spiegato Repubblica, la signora vive in un appartamento Ater da molti anni. Dal momento che la famiglia - e, quindi, anche la figlia Paola - possiede altri immobili, non potrebbe abitarci più. La vicenda, che sta mettendo in imbarazzo la giunta 5 Stelle della capitale, ha ...