Diesel Euro 3 | divieto di circolazione anche a Roma e nel Lazio

Stoccarda - a dicembre blocchi per i Diesel Euro 4. E presto toccherà agli Euro 5 : In Germania, anche l’ultimo baluardo di resistenza ai blocchi dei diesel, è stato espugnato, o almeno così pare. La città di Stoccarda, infatti, era riuscita a restare l’ultima tedesca a non “piegarsi” ai diktat ambientalisti – e non solo ambientalisti – contro i diesel Euro 5 e invece, stando alle parole del presidente dell’omonimo distretto amministrativo, Wolfgang Reimer, alla stampa nazionale, presto lo farà. Non subito, ...

Auto - sono 5 milioni i Diesel Euro 3 a rischio stop : Nonostante le Auto diesel Euro 3 e inferiori stiano vivendo grandi e progressive limitazioni alla circolazione, sono quasi 5 milioni quelle che risultano ancora iscritte nei registri della ...

Germania - A Stoccarda si avvicina il blocco delle Diesel Euro 5 : Alla fine, anche Stoccarda imporrà un divieto alle diesel Euro 5 entro il 2019, ultima città tedesca ad adeguarsi alle iniziative volte a ridurre l'inquinamento. Il Land del Baden-Württemberg si era appellato contro il blocco delle auto diesel nella capitale, il quale sarebbe dovuto scattare già dallinizio del 2018 in seguito alla decisione della giunta cittadina guidata dal sindaco ambientalista Fritz Kuhn: tuttavia, una nuova ...

Milano. Area B : dal 25 febbraio stop agli Euro 3 Diesel : Definita la data di partenza del provvedimento Area B contro lo smog a Milano: dal 25 febbraio stop alle auto

Area B a Milano - si slitta a febbraio : Diesel Euro 3 "fuorilegge" nella Ztl più grande d'Italia : Data di partenza per lo stop alle auto più inquinanti fissata per il 25: un milione e 400mila abitanti interessati

Mercato europeo - Il Diesel accelera la discesa : -18 - 3% nel terzo trimestre : Il peso delle motorizzazioni diesel sul Mercato europeo continua a calare inesorabilmente di mese in mese e di trimestre in trimestre. Gli ultimi dati dell'Acea (l'associazione europea delle case automobilistiche) sulle immatricolazioni per tipologia di alimentazione nell'area Ue+Efta elaborati da Quattroruote non mostrano alcun segnale positivo per i propulsori ideati da Rudolf diesel oltre cento anni fa. Anzi, tra luglio e settembre si è ...

Rottamazione auto - in arrivo incentivi per sostituire benzina e Diesel Euro 3 : Il governo è favorevole alla istituzione di incentivi per la Rottamazione delle auto equipaggiate con motori Euro 3 o inferiori. L’importante novita' è stata annunciata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nel corso di un’intervista concessa al mensile dell’Aci, l’automobile, e ripresa dal Corriere della Sera. Ovviamente è presto per fare previsioni sull’entita' e la durata degli incentivi, ma l’apertura del ministro alla possibilita' dei ...

Il Ministro Costa : "Si a incentivi per rottamare Diesel e Euro3. E per elettriche" : In un'intervista al mensileedito dall'ACI, l'Automobile in edicola, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa ha aperto a incentivi per la rottamazione di auto ...

Costo carburanti in aumento in Italia - e intanto il Diesel perde terreno in Europa : E’ davvero consistente il rincaro sui carburanti registrato nell’ultimo anno: nei primi nove mesi del 2018 la spesa degli Italiani per l’acquisto di benzina e gasolio è stata di ben 43,7 miliardi, con un incremento sullo stesso periodo del 2017 di 3,5 miliardi (+8,7%). Un aumento solo parzialmente dovuto alla crescita dei consumi registrata nel medesimo periodo e pari a un +2,1%. Secondo le elaborazioni del Centro Studi Promotor, il ...

Smog in calo a Milano : via libera ai veicoli Diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa di Milano e Città metropolitana hanno registrato per tre giorni consecutivi l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10) nell’aria sotto la soglia prevista di 50 µg. Per questo da oggi, venerdì 26 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) e i veicoli privati diesel Euro 4 potranno ...

Smog : Milano - da domani via libera a circolazione Diesel Euro 4 : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Da domani, venerdì 26 ottobre, a Milano saranno disattivate le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle Regioni del bacino padano e i veicoli privati diesel euro 4 potranno riprendere a circolare. Lo comunica il Comune di Milano. Le centraline di Arp