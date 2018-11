Di Maio | Non temo le elezioni

Emergenza rifiuti in Campania - altolà di Di Maio : «Gli inceneritori non sono nel contratto» : «Gli inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'è già uno dei più grandi inceneritori in Europa», aggiunge Di Maio a...

Di Maio : "Non temo elezioni" : "No", Luigi Di Maio non teme nuove elezioni . Il vicepremier ritiene "normale" che Matteo Salvini e Silvio Berlusconi "si incontrino perché loro sono alleati sul territorio. Noi abbiamo un contratto ...

Incontro Lega-Fi - Di Maio : non temo voto : 11.58 Il vice premier e ministro dello Sviluppo, Di Maio, ha detto di non essere preoccupato circa l'eventualità di elezioni, dopo l'Incontro tra Salvini e Berlusconi."E' normale che si incontrino perché loro sono alleati sul territorio", ha detto. "Noi abbiamo un contratto di governo a livello nazionale",ma "a livello regionale e comunale ognuno per sé", ha aggiunto. Poi circa le tensioni sul nodo rifiuti, "Gli inceneritori non sono nel ...

Di Maio : “Fondi europei? Francia e Germania non ci minaccino. L’Italia dà più di quel che riceve” : «Se Francia e Germania pensano di minacciare L’Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli Italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo». ...

Rifiuti - Di Maio : inceneritori non sono in contratto - non creare tensioni inutili : Il vicepremier M5s Luigi Di Maio torna sulla questione degli inceneritori, proposti dal vicepremier leghista Matteo Salvini e avversati dai 5 stelle. “Credo solo che quando si sa che due forze politiche abbiano idee diverse questo non è un problema, anche quando lo si dice. L’importante è sapere che cosa c’è nel contratto e non serve creare tensioni inutili quando una cosa non è prevista e ...

Rifiuti - Di Maio : "Sorpreso da polemica Salvini - non creare tensioni" - : Dopo il botta e risposta di ieri , i due vicepremier tornano a discutere sugli inceneritori. Il leghista: "Li faremo". Il leader M5S: "Ieri sera scherzavamo insieme, oggi nuovo dibattito inutile su ...

M5S - Di Battista : Di Maio Non potrà ricandidarsi ma potrà fare ministro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : la libertà di stampa è sacra ma non quella di dire bugie : Di Maio: la libertà di stampa è sacra ma non quella di dire bugie Luigi Di Maio in un video su Facebook dopo le polemiche per gli attacchi ai giornalisti che aveva lanciato nel giorno dell’assoluzione della sindaca di Roma, Virginia Raggi. leggi qui “La libertà di stampa e di informazione per noi è sacra” e si deve garantire che la stampa sia libera “da tutto e tutti”, ma “non può essere libertà di dire ...

Di Maio : "Inceneritori non in contratto" : 17.20 "Mi dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo".Così il vicepremier Di Maio sulla realizzazione degli inceneritori in Campania proposta da Matteo Salvini."Una polemica che tra l'altro si fonda su un tema che non è nel contratto di governo e quindi non si pone",aggiunge il vicepremier Sulla riduzione del debito,Di Maio,sottolinea di essere d'accordo con il governatore ...

Di Maio : "Inceneritori? Il tema non si poneSpiace che Salvini crei tensioni nel governo" : Il vicepremier pentastellato vuole chiudere in fretta la questione inceneritori che ha creato nuove tensioni nella maggioranza: "A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica e di creare tensioni nel governo, sono veramente dispiaciuto. Tra l'altro si fonda sul tema degli inceneritori che, non essendo nel contratto di governo, non si pone"

Studenti in piazza : «Solo promesse da Di Maio - non c'è un euro in più» : «So quanto sia importante la pressione politica per ottenere risultati», idesse il leader di M5S che chairì: «Dopo le manifestazioni, confrontiamoci insieme per scrivere una nuova storia». università ...

Salvini : serve un termo-valorizzatore in ogni provincia campana | Di Maio : non sono nel contratto : Il grillino: "Gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa". Il leghista: "Si rischia l'emergenza a livello mondiale, sia sanitaria sia sociale"

Scontro Salvini-Di Maio sugli inceneritori : «Servono». «Non c’entrano una ceppa» Video : Il vicepremier leghista a Napoli: «Bisogna capire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia». La replica del collega 5 Stelle: «Non sono nel contratto». E Fico: «Soluzione obsoleta, da nostalgici dei fallimenti del passato»

Inceneritori - scontro al vetriolo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Non c'entra una ceppa' : I rifiuti 'possono essere una risorsa: per l'ambiente e per l'economia - aggiunge il ministro Costa - Chi non è in sintonia con queste direttrici vive in un'epoca passata'. 'Quando arriva l'...