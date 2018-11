Desirée Mariottini | parlando di San Lorenzo ci siamo dimenticati dell’adolescenza

Desirée Mariottini - Riesame conferma l’accusa di omicidio per Mamadou Gara : Dopo la convalida del fermo per il pusher Marco Mancini, il Tribunale del Riesame ha confermato l’accusa di omicidio per Mamadou Gara, il terzo straniero fermato a Roma per la morte di Desirée Mariottini. Martedì i giudici avevano annullato l’accusa di omicidio per gli altri due stranieri arrestati nella capitale, Alinno Chima e Brian Minteh. Sono cadute per Mamadou Gara le aggravanti dei ‘futili motivi’ nella violenza sessuale e ...

Omicidio Desirée Mariottini - carcere al pusher Marco Mancini - : "Io non ero qui quella notte" dice durante l'interrogatorio di garanzia il 36enne accusato di aver ceduto stupefacenti e psicofarmaci anche alla 16enne. Il gip convalida il fermo ma fa cadere l'...

Desirée Mariottini - convalidato il fermo del pusher italiano ma cade l’aggravante della cessione a minore : Resta in carcere Marco Mancini l’uomo fermato l’11 novembre scorso nell’ambito delle indagini sulla morte di Desirée Mariottini. Lo ha deciso il gip Maria Paola Tomaselli al termine dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Il giudice ha convalidato il fermo emettendo una misura cautelare in carcere, ma ha fatto cadere per l’indagato l’aggravante della cessione di sostanza stupefacente a un minore. ...

Desirée Mariottini - il tribunale del Riesame annulla l’accusa omicidio volontario per due arrestati : Cade l’accusa di omicidio volontario per due persone arrestate per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, trovata morta nella notte tra il 18 e il 19 ottobre in un casolare abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Il tribunale del Riesame ha annullato l’accusa di omicidio volontario per Chima Alinno, 47enne nigeriano, e di Brian Minthe, 43 anni senegalesee. In base a quanto si apprende il tribunale ...

Desirée Mariottini - fermato un italiano. Le avrebbe fornito la droga : Per lo stupro e l'omicidio di Desirée Mariottini è stato fermato un italiano 36enne, M. M., nato a Roma. Secondo gli investigatori ha fornito stupefacenti alla ragazza. L'uomo è stato rintracciato ...

