Ddl Spazzacorrotti | ci sono il daspo | l' agente infiltrato e la prescrizione dal 2020

(Di sabato 17 novembre 2018) La legge sulla corruzione fortemente voluta dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha compiuto i suoi passi nella commissione giustizia della Camera e lunedì arriverà in aula. Cistati i via libera alper i corrotti, alla riforma dellacon un emendamento del movimento 5 stelle che ne posticipa l'attuazione alcome deciso nell'accordo politico tra le due forze di maggioranza e all'. Nonmancate le frizioni tra le due forze politiche per quanto riguarda la norma sulla trasparenza delle fondazioni legate ai partiti; Il M5S infatti chiedeva che la soglia fosse portata a 500, mentre i leghisti spingevano per 2000....