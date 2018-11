Dalla Spagna | ' Real Madrid su Falcao'

Spagna - studentessa di 13 anni cacciata Dalla scuola perché indossa il velo islamico : E' accaduto in una scuola media di Murcia: la tredicenne si era presentata in classe con il velo islamico. Il dirigente scolastico l'ha cacciata, mentre i professori per punizione l'hanno riempita di compiti a casa.--A una studentessa di tredici anni di una scuola di Jumilla, nei pressi di Murcia, in Spagna, è stato impedito di frequentare le lezioni perché indossava il velo islamico. La decisione è stata assunta dai dirigenti dell'istituto ...

Dalla Spagna : offerta del Bayern Monaco per Zidane : Tre stagioni con tre trionfi consecutivi in Champions League, Zinedine Zidane è entrato in pochi anni nella storia del Real Madrid e del calcio europeo anche da allenatore. Dopo una straordinaria ...

MotoGP - Marc Marquez fuori Dalla contesa Spagna-Catalogna : Getty Images Marc Marquez: politica e MotoGP due sfere distinte e separate Questa filosofia politica neutrale è proseguita senza tentennamenti anche nel 2018 e nel giorno della sua festa a Cervera. ...

Calciomercato Milan - la bomba Dalla Spagna : scaricato Higuain - ecco il super sostituto [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, la squadra di Gennaro Gattuso non ha demeritato ma la differenza tecnica e fisica in campo era veramente tanta. La squadra di Allegri ha chiuso i conti prima con Mandzukic e poi con Cristiano Ronaldo, per il club rossonero pesantissimo l’errore dal dischetto per Gonzalo Higuain. E dalla Spagna arrivano notizie clamorose per la prossima ...

Boom Dalla Spagna : anche il Barcellona su Piatek! : Krzysztof Piatek nel mirino dei top club europei, anche il Barcellona sulle tracce del calciatore del Genoa L’attaccante del Genoa, Krzysztof Piatek, è nel mirino del Barcellona. A segnalare l’interessamento per il bomber rossoblù è il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ che svela le strategie dei catalani che puntano sul giocatore polacco come sostituto di Luis Suarez in attacco. Piatek ha dimostrato le sue doti ...

Dalla Spagna : Real Madrid su Icardi - all'Inter sarebbe stato offerto Benzema (RUMORS) : Mauro Icardi è indubbiamente uno dei calciatori più chiacchierati in casa Inter. Tale affermazione non è inerente alle vicende di gossip con la moglie Wanda, bensì alle numerose voci di mercato che circolano sul suo conto, specie adesso che il calciatore si sta dimostrando anche una sicurezza nella massima competizione europea, la Champions League, nella quale ha segnato tre reti in quattro partite. La gara con il Barcellona ha dimostrato che il ...

Dalla Spagna : 'Denis Suarez obiettivo del Napoli' : BARCELLONA - Denis Suarez ha capito che è il momento di cambiare aria. La tribuna di San Siro , dove Valverde ha preferito portare in panchina il giovane Carles Alena , potrebbe essere la molla ...

Juventus - la bomba Dalla Spagna : Allegri ai titoli di coda - ecco il nome del sostituto : La Juventus è reduce dalla sconfitta nella gara di Champions League contro il Manchester United, una prestazione comunque buona per la squadra di Massimiliano Allegri che ha dimostrato la superiorità in campo dal punto di vista fisico e tecnico ma non è riuscito a concretizzare. E’ un pesante ko non solo per la classifica in Champions League ma anche per il morale della squadra che fino alla serata europea dello Stadium sembrava ...

Roma - Zidane ha rifiutato la panchina giallorossa : lo riportano Dalla Spagna : Non solo Paulo Sousa, non Donadoni, nemmeno Blanc: Zidane. Si Zizou, l'ex juventino e pluricampione d'europa come allenatore e tecnico del Real Madrid. La Roma, secondo media spagnoli, aveva pensato a ...

Uomini e donne - Dalla Spagna la soffiata choc a Maria De Filippi : una bruttissima storia di corna : dalla Spagna arriva un messaggio di avvertimento destinato a Maria De Filippi . La notizia di Ivan Gonzalez come tronista di Uomini e donne è arrivata oltralpe e la sua ex fidanzata, Ruth Basauri , ha ...

Juventus - Dalla Spagna : Keylor Navas cerca casa a Torino : Keylor Navas- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come sottolineato da “Don Balon”, Keylor Navas starebbe avanzando concretamente verso la Juventus. Come riporta il quotidiano spagnolo, addirittura, il portiere costaricano starebbe già cercando casa a Torino. Cristiano Ronaldo abbraccerebbe molto volentieri il suo ex compagno di squadra, ma la situazione, oggettivamente, non […] L'articolo ...

Lazio - Luis Alberto ha richieste Dalla Spagna : la situazione : Luis Alberto ancora molto richiesto dalla Spagna nonostante un avvio di stagione in tono minore rispetto alla passata stagione in casa Lazio Luis Alberto sta avendo enormi difficoltà a riconfermarsi ad alti livelli con la sua Lazio. Il calciatore spagnolo però, non sembra avere perso il proprio appeal sul mercato, con il Siviglia che resta molto vigile in merito alle dinamiche che gravitano attorno al trequartista. Secondo la stampa ...

Antonio Conte - l'ultima speranza per andare al Real Madrid : la voce Dalla Spagna : Buona la prima per Santiago Solari come allenatore ad interim del Real Madrid. I Blancos si qualificano per gli ottavi di finale della Coppa del Re grazie alla vittoria per 4-0 in casa del Melilla, ...

Basket - Alessandro Gentile riparte Dalla Spagna : ha firmato con l’Estudiantes : Alessandro Gentile ha firmato con l’Estudiantes, squadra della Liga ACB che lo ha accolto dopo un’estate complicata Alessandro Gentile riparte dalla Spagna, più precisamente dall’Estudiantes. Il cestista italiano giocherà dunque nella Liga ACB nella stagione in corso, in una squadra con ambizioni di playoff, il tutto dopo un’estate ricca di problemi fisici. “Quando mi si è presentata questa opportunità ho parlato ...