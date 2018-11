Crozza Berlusconi | ' Governo di irresponsabili | ci porteranno all' assolumismo

Crozza nei panni di Berlusconi - l’imitazione è esilarante : “Governo di irresponsabili - ci portano all’assolumismo - all’assalatismo…assolutismo” : Nei giorni in cui è stato rinviato a giudizio per il caso escort, torna Silvio Berlusconi, nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, e si scaglia contro il governo: “Questo è un esecutivo di irresponsabili che ci porterà all’assolumismo…assolatismo… assotulismo”. Video Nove L'articolo Crozza nei panni di Berlusconi, l’imitazione è esilarante: “Governo di ...