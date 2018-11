Croazia-Italia | basket femminile | Qualificazioni Europei 2019 | orario d’inizio e come

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia puoi solo vincere. Dalla Croazia si può volare in Serbia e Lettonia : La nazionale Italiana di Basket femminile ha la possibilità di governare il proprio destino. Questa sera la squadra di coach Marco Crespi si gioca in Croazia una fetta molto grande della Qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Vincendo in terra croata, le azzurre prenoterebbero il biglietto per la manifestazione continentale, che si giocherà in Serbia e Lettonia. Una sfida, dunque, semplicemente fondamentale, perchè la situazione in ...

EuroBasket Women 2019 – Tutto pronto per Croazia-Italia : con un successo le azzurre sono matematicamente seconde : FIBA EuroBasket Women 2019 Qualifiers, domani Croazia-Italia a Slavonski Brod: con un successo le azzurre sarebbero sicure del secondo posto Domani alle ore 19.00 la Nazionale Femminile sfida la Croazia a Slavonski Brod nel penultimo impegno dell’EuroBasket Women 2019 Qualifiers (diretta sul canale Youtube della FIBA). L’ultimo sarà poi la partita con la Svezia, in programma mercoledì 21 al PalaMariotti di La Spezia (ore 20.30, diretta ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati della Lituania per le sfide a Italia e Croazia. Non c’è la coppia di Milano : Sono state diramate le convocazioni della Lituania per le sfide delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 29 novembre contro l’Italia, a Brescia, e del 2 dicembre contro la Croazia, a Vilnius. Il ct Dainius Adomaitis ha chiamato quindici giocatori per la doppia sfida, che per la selezione baltica conta relativamente in quanto già qualificata per la rassegna iridata. Di seguito i nominativi degli uomini che faranno parte del roster ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia in Croazia per mettere in cassaforte il viaggio in Serbia e Lettonia : C’è la città di Slavonski Brod, la settima più popolosa di Croazia stando all’ultimo censimento del 2011, tra l’Italia e una grande fetta della qualificazione agli Europei di Basket femminile 2019. Le azzurre hanno assoluto bisogno di vincere questa sfida per non ritrovarsi in acque complicate, dal punto di vista dei calcoli, per superare il girone H. Il compito non sarà facile, dal momento che, all’inizio della gestione ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Croazia-Italia. A che ora inizia e come vederla in tv. Il programma completo : Partita importantissima per l’Italia del Basket quella in programma domani, sabato 17 novembre. La Nazionale femminile vola in Croazia, per la precisione a Slavonski Brod, per affrontare le padrone di casa nella 5a giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019. Le azzurre di coach Marco Crespi dovranno riscattare la sconfitta subita in casa a febbraio (71-83 a San Martino di Lupari) per portare a casa una vittoria che sarebbe ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la Croazia ai raggi X. Marija Rezan il pericolo numero uno per l’Italia : Una partita fondamentale quella che attende l’Italia di Marco Crespi per le Qualificazioni agli Europei 2019 di Basket femminile. La Nazionale sarà in campo sabato 17 novembre a Slavonski Brod contro la Croazia in una sfida d’importanza capitale per cercare di raggiungere il primo posto nel girone e la certezza della qualificazione. (clicca qui per tutti i possibili scenari) L’avversario si annuncia particolarmente ostico per ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X per le sfide a Croazia e Svezia : Slavonski Brod, La Spezia. Sono queste le città che vedranno l’Italia scendere in campo per le Qualificazioni agli Europei 2019 di Serbia e Lettonia. Sono le ultime due partite, quelle con Croazia e Svezia, e serviranno per dare la certezza del pass continentale alle azzurre. Andiamo a vedere, una per una, le 17 convocate da coach Marco Crespi per questa doppia sfida, ricordando che soltanto 12 di esse potranno andare a roster: OLBIS FUTO ...

Nations in TV - programma completo in Lega A : Croazia-Spagna su Canale 5 - l'Italia su Rai 1 : Ultima settimana di Nations League, almeno per quanto riguarda la fase a gironi. Al termine di questa tornata di gare, infatti, scopriremo i nomi delle quattro protagoniste della Final 4 [VIDEO] in programma a giugno dell'anno prossimo che si contenderanno il nuovissimo trofeo messo in palio dall'Uefa, ma anche il nome delle squadre retrocesse dalla Lega A e le promosse e retrocesse dalle altre tre divisioni. Il torneo in TV Saranno tre le gare ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia si gioca tutto contro Svezia e Croazia : giocarsi tutto in due partite. Questo è il destino che aspetta la Nazionale Italiana di Basket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2019. contro Croazia e Svezia la squadra di coach Marco Crespi non può davvero sbagliare, perché partecipare alla manifestazione continentale è troppo importante per la continua crescita dell’intero movimento. La situazione in classifica vede in questo momento l’Italia in testa con 6 punti, stesso ...

Qualificazioni Eurobasket donne 2019 : l'Italia attesa da due partite decisive con Croazia e Svezia : l'Italia femminile è pronta per il rush finale dell' Eurobasket Women 2019 Qualifiers . La Nazionale guidata da Marco Crespi si troverà domenica 11 novembre per preparare le ultime due partite, quella ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia per Croazia e Svezia. L’ultimo ballo di Masciadri - sorpresa Panzera : Saranno diciassette le azzurre che, da domenica 11, si raduneranno a La Spezia in vista dell’ultimo doppio appuntamento con le Qualificazioni agli Europei 2019, in cui l’Italia dovrà affrontare la Croazia a Slavonski Brod e la Svezia al PalaMariotti della città ligure. Per Raffaella Masciadri quella in arrivo è l’ultima convocazione in Nazionale: la giocatrice di Schio è ormai prossima al ritiro, che avverrà alla fine di ...

Basket – Euro Women 2019 Qualifiers : ultime due gare per l’Italia - le azzurre se la vedranno con Croazia e Svezia : Per la squadra di Marco Crespi si tratterà di due sfide decisive, visto il primo posto in classifica nel girone H: con due vittorie la qualificazione sarebbe aritmetica E’ il momento. A novembre la Nazionale Femminile affronterà le ultime due partite dell’EuroBasket Women 2019 Qualifiers: si parte il 17 con la trasferta in Croazia (Slavonski Brod, ore 19.00) e si chiude con la gara interna con la Svezia, in programma mercoledì 21 al ...

Europei Under 17 : l'Italia batte 3-0 la Croazia e vola alla fase Élite : ROMA - Tre su tre. Al Gradski stadion di Sinj , la Nazionale Under 17 vince 3-0 contro i padroni di casa della Croazia e conclude questa prima fase di qualificazione agli Europei di categoria con un ...

