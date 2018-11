Cosa ci fa Celeste tra i colossi dei The Game Awards 2018? - editoriale

eurogamer

(Di sabato 17 novembre 2018) Respira, Madeline. Immagina di mantenere una piuma in volo calmando il tuo ansito. Chiudi gli occhi, e tutto passerà. Voltati a guardare il tuo percorso: hai fatto l'impossibile, sei caduta nelle profondità degli abissi e sei riemersa più forte di prima, hai combattuto i tuoi demoni e sei riuscita fare pace col passato. Il Montecambia le persone, le mette a nudo, le porta ad affrontare i propri limiti e a crescere costantemente; è un vero peccato che non si possa attraversare lo schermo del televisore per tenderti la mano, per aiutarti a superare qualche ostacolo o sussurrarti parole di conforto.E pensare che il viaggio capace di portareaccanto ai giganti dell'intrattenimento ha inizio come una semplice scalata, una prova di forza e di coraggio per dare l'ultimo saluto ai rimorsi e ai rimpianti della gioventù. Una missione che alza il sipario sul tema del conflitto ...