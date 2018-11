Corda | carica per il Rezzato «Vietato parlare di pressione»

laprovinciadicomo

: RT @senzacoloranti: Direi che i tempi sono maturi per una nuova edizione del mio esperimento sociale preferito: -carica un post su whatsap… - judy__corda : RT @senzacoloranti: Direi che i tempi sono maturi per una nuova edizione del mio esperimento sociale preferito: -carica un post su whatsap… -

(Di sabato 17 novembre 2018) Come dice Ninni, chi non sopporta la, chi non vuole averla, non faccia questo mestiere. Nel calcio si vive di pressioni, sono fondamentali . Un concetto cheripete con forza ...