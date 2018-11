Coppa del Mondo | il primo slalom va alla Shiffrin

Ciclocross – Coppa del Mondo : splendido argento dell’italiano Dorigoni a Tabor : Il tricolore under 23 secondo davanti al francese Benoist nella gara vinta dal britannico Pidcock – Bravi anche gli azzurrini Toneatti e Huez (11° e 14°) nella gara juniores vinta dal belga Meeussen Grande risultato del tricolore Jacob Dorigoni nella quarta prova di Coppa del Mondo disputata questa mattina a Tabor, nella Repubblica Ceca. L’under 23 italiano si è piazzato al secondo posto a 11” dal britannico Thomas Pidcock, vincitore della ...

Sci - Coppa del Mondo : Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Levi - indietro le azzurre : L'ORDINE DI ARRIVO: SUL PODIO VLHOVA E SCHILD - Ordine d'arrivo dello slalom femminile di Levi, in Finlandia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: 1. Mikaela Shiffrin, Usa, in 1'32″61, ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018 : Mikaela Shiffrin prende il comando davanti a Worley e Holdener - quarta Brignone : Mikaela Shiffrin si aggiudica lo slalom speciale di Levi (clicca qui per la cronaca), in Finlandia, primo appuntamento tra i pali stretti della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 e vola al comando della Classifica generale. La statunitense stacca Tessa Worley di 60 punti, mentre in terza posizione si porta l’elvetica Wendy Holdener, che scavalca la nostra Federica Brignone. Classifica Coppa DEL Mondo FEMMINILE SCI alpino 2018 1 Mikaela ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : ottimo terzo posto per Alice Maria Arzuffi dietro a Lucinda Brand e Annemarie Worst : Nella gara Elite femminile della quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena a Tabor (Repubblica Ceca) arriva il secondo podio di giornata per l’Italia. Alice Maria Arzuffi conferma l’ottimo momento di forma e, dopo la vittoria del Superprestige della scorsa settimana, trova una splendida terza posizione. L’azzurra è stata molto abile nel tenersi alla larga dalle cadute che hanno contraddistinto la prova ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin firma la 44ma vittoria in Coppa del Mondo nello slalom di Levi. Azzurre fuori dalle 15 : Mikaela Shiffrin riparte da dove aveva lasciato, ovvero vincendo lo slalom speciale di Levi, in Finlandia, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La fuoriclasse di Vail centra il successo numero 33 in questa specialità (il 44esimo in assoluto) e ribadisce che, come sempre, la più forte è lei. La prova odierna non è stata resa semplice dalle condizioni meteo, dato che in mattinata erano presenti raffiche di vento fino a 70 ...

Coppa del Mondo : Giovannini buona la prima - in Giappone vince la prima mass start della stagione : Inizia nel migliore dei modi la stagione di Andrea Giovannini in Coppa del Mondo di speed skating. Il pattinatore azzurro , foto ISU, , in gara al Meiji Hokkaido Tocachi Oval di Obihiro, in Giappone, ha vinto la prima mass start 2018-2019, aggiudicandosi lo sprint davanti ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Jakob Dorigoni splendido 2° tra gli Under 23. Successi per Pidcock e Meeussen : La quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena oggi a Tabor (Repubblica Ceca) si è aperta con le categorie Junior e Under 23 maschili. Per i corridori impegnati si è trattato in realtà del secondo appuntamento con il massimo circuito mondiale, dato che nelle due tappe americane di settembre erano in programma le sole gare Elite. L’Italia ha iniziato al meglio la giornata con il secondo posto di Jakob Dorigoni tra gli Under 23. ...

Snowboard - gli azzurri di Coppa Europa del parallelo pronti per un nuovo raduno in Val Senales : Il gruppo di Coppa Europa di parallelo ancora in Val Senales, i giovani andranno a Solda Da domenica 18 novembre a mercoledì 21 la Val Senales ospiterà ancora una volta il gruppo di Coppa Europa di parallelo: sotto la guida del tecnico Rudi Galli gli Snowboarder preparano il primo appuntamento della stagione, il gigante di Hochfügen, in programma mercoledì 28 novembre per le donne e sabato 8 dicembre per gli uomini. Il direttore sportivo ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : nelle mass start vittoria di Andrea Giovannini e quarto posto per Francesca Lollobrigida : Va in archivio la seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed skating ad Obihiro: in Giappone prima vittoria stagionale e quarta in carriera per Andrea Giovannini, che trionfa nella mass start. Non riesce ad emularlo Francesca Lollobrigida, quarta nella stessa specialità, nella gara che vede Francesca Bettrone chiudere settima. Caduti i record della pista in quattro specialità. Nella mass start maschile Andrea ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : PARTENZA A BOMBA! Andrea Giovannini magistrale - trionfo nella mass start! : Arriva la prima vittoria stagionale negli sport invernali per l’Italia: nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di Speed skating in corso ad Obihiro, in Giappone, a trionfare è Andrea Giovannini, che si impone nella mass start maschile. Si tratta per lui della quarta vittoria in carriera nel circuito maggiore dopo quelle di Seul (2014-2015), Astana (2016-2017) e Calgary (2017-2018). L’azzurro parte a tutta ed incamera due punti ...

Slalom Levi streaming video e tv : albo d'oro e orario - Coppa del Mondo sci femminile - - IlSussidiario.net : Diretta Slalom femminile Levi streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino: favorite e azzurre , oggi 17 novembre, .

Coppa del Mondo di F3 - Ticktum si prende la Gara di Qualifica : Mick Schumacher chiude al sesto posto : Il pilota Red Bull si prende la Gara di Qualifica, preparandosi al meglio in vista dell’evento più importante del week-end di Macao Daniel Ticktum continua a dominare il fine settimana di Macao, chiudendo al comando la Gara di Qualificazione della Coppa del Mondo di F3. Dopo aver subito il sorpasso al via di Callum Ilott, il pilota Red Bull non si è perso d’animo riprendendosi la testa della classifica dopo un giro, ...