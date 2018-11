Coppa del Mondo | Giovannini buona la prima | in Giappone vince la prima mass start della

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Jakob Dorigoni splendido 2° tra gli Under 23. Successi per Pidcock e Meeussen : La quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena oggi a Tabor (Repubblica Ceca) si è aperta con le categorie Junior e Under 23 maschili. Per i corridori impegnati si è trattato in realtà del secondo appuntamento con il massimo circuito mondiale, dato che nelle due tappe americane di settembre erano in programma le sole gare Elite. L’Italia ha iniziato al meglio la giornata con il secondo posto di Jakob Dorigoni tra gli Under 23. ...

Snowboard - gli azzurri di Coppa Europa del parallelo pronti per un nuovo raduno in Val Senales : Il gruppo di Coppa Europa di parallelo ancora in Val Senales, i giovani andranno a Solda Da domenica 18 novembre a mercoledì 21 la Val Senales ospiterà ancora una volta il gruppo di Coppa Europa di parallelo: sotto la guida del tecnico Rudi Galli gli Snowboarder preparano il primo appuntamento della stagione, il gigante di Hochfügen, in programma mercoledì 28 novembre per le donne e sabato 8 dicembre per gli uomini. Il direttore sportivo ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : nelle mass start vittoria di Andrea Giovannini e quarto posto per Francesca Lollobrigida : Va in archivio la seconda giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed skating ad Obihiro: in Giappone prima vittoria stagionale e quarta in carriera per Andrea Giovannini, che trionfa nella mass start. Non riesce ad emularlo Francesca Lollobrigida, quarta nella stessa specialità, nella gara che vede Francesca Bettrone chiudere settima. Caduti i record della pista in quattro specialità. Nella mass start maschile Andrea ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : PARTENZA A BOMBA! Andrea Giovannini magistrale - trionfo nella mass start! : Arriva la prima vittoria stagionale negli sport invernali per l’Italia: nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di Speed skating in corso ad Obihiro, in Giappone, a trionfare è Andrea Giovannini, che si impone nella mass start maschile. Si tratta per lui della quarta vittoria in carriera nel circuito maggiore dopo quelle di Seul (2014-2015), Astana (2016-2017) e Calgary (2017-2018). L’azzurro parte a tutta ed incamera due punti ...

Slalom Levi streaming video e tv : albo d'oro e orario - Coppa del Mondo sci femminile - - IlSussidiario.net : Diretta Slalom femminile Levi streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino: favorite e azzurre , oggi 17 novembre, .

Coppa del Mondo di F3 - Ticktum si prende la Gara di Qualifica : Mick Schumacher chiude al sesto posto : Il pilota Red Bull si prende la Gara di Qualifica, preparandosi al meglio in vista dell’evento più importante del week-end di Macao Daniel Ticktum continua a dominare il fine settimana di Macao, chiudendo al comando la Gara di Qualificazione della Coppa del Mondo di F3. Dopo aver subito il sorpasso al via di Callum Ilott, il pilota Red Bull non si è perso d’animo riprendendosi la testa della classifica dopo un giro, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Wisla 2018 : il russo Klimov è primo nelle qualificazioni - Alex Insam si qualifica mentre Colloredo è fuori : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci ha ufficialmente aperto i battenti con le qualificazioni della prima tappa di Wisla, in Polonia, che si disputa sul Large Hill da HS134. Il russo Evgeniy Klimov ha chiuso in vetta a sorpresa con il pettorale 23, saltando 137 metri e sfruttando una folata di vento frontale che gli ha permesso di fare la differenza nella fase di volo rispetto a tutti gli altri. Klimov ha ottenuto 137.7 punti, ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Cottbus. Ci sono Mori e Rizzelli : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 ripartirà con la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si disputerà a Cottbus (Germania) dal 22 al 25 novembre. La 43^ edizione del prestigioso Turnier Der Meister assegnerà i primi punti per la qualificazione dei ginnasti individualisti alla prossima rassegna a cinque cerchi. L’Italia si presenterà all’appuntamento con cinque atleti: Marco Lodadio, fresco ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2018 - seconda giornata : Morozov a un centesimo dal record del mondo nei 100 stile! Shymanovich rana sprint : Questione di centesimi. Nella seconda giornata dell’ultima tappa di Coppa del mondo a Singapore per un battito di ciglia non ci scappa la doppia impresa, con il russo Vladimir Morozov che voleva chiudere l’ennesima Coppa del mondo da dominatore con il record del mondo più prestigioso, quello dei 100 stile ma il 44″94 del francese Amaury Leveaux ha resistito ancora una volta e solo per un centesimo visto che il siluro russo ha ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019. Infortunio per Peterlini - Bassino : “Voglio far bene anche in slalom” : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile con il secondo appuntamento stagionale: a Levi, in terra finlandese, va in scena lo slalom speciale sabato nella mattinata italiana. Saranno cinque le azzurre presenti sulle nevi finniche: Irene Curtoni, Chiara Costazza, Marta Bassino, Roberta Midali e Martina Peterlini, con quest’ultima che sarà al via nonostante una frattura del setto nasale che si è procurata nel riscaldamento della ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Levi è sfida Hirscher-Kristoffersen. Gli azzurri vogliono essere protagonisti : La cancellazione del gigante di Soelden ha portato la Coppa del Mondo maschile di sci alpino ad aprire i battenti a Levi, dove è in programma domenica uno slalom. Saranno dunque i rapid gates ad aprire la stagione e ci sarà subito il duello a distanza tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. I due sono i grandi favoriti per la vittoria finale e sul tracciato finlandese comincerà una sfida che continuerà lungo tutta la stagione. Due vittorie ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : controllo positivo a Beaver Creek - confermate le gare per le discipline veloci : Doppio controllo positivo negli Stati Uniti. Dopo quello di Killington, per quanto riguarda le donne, anche gli uomini saranno certi di gareggiare a Beaver Creek: sulla Birds of Prey un triplo appuntamento dal 30 novembre al 2 dicembre (SuperG, discesa e gigante). Per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile quella americana sarà la terza tappa stagionale dopo Levi e Lake Louise (annullato infatti l’esordio di ...