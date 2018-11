Coppa del Mondo di F3 | Ticktum si prende la Gara di Qualifica | Mick Schumacher chiude al

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Wisla 2018 : il russo Klimov è primo nelle qualificazioni - Alex Insam si qualifica mentre Colloredo è fuori : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci ha ufficialmente aperto i battenti con le qualificazioni della prima tappa di Wisla, in Polonia, che si disputa sul Large Hill da HS134. Il russo Evgeniy Klimov ha chiuso in vetta a sorpresa con il pettorale 23, saltando 137 metri e sfruttando una folata di vento frontale che gli ha permesso di fare la differenza nella fase di volo rispetto a tutti gli altri. Klimov ha ottenuto 137.7 punti, ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Cottbus. Ci sono Mori e Rizzelli : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 ripartirà con la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si disputerà a Cottbus (Germania) dal 22 al 25 novembre. La 43^ edizione del prestigioso Turnier Der Meister assegnerà i primi punti per la qualificazione dei ginnasti individualisti alla prossima rassegna a cinque cerchi. L’Italia si presenterà all’appuntamento con cinque atleti: Marco Lodadio, fresco ...

Nuoto - Coppa del Mondo Singapore 2018 - seconda giornata : Morozov a un centesimo dal record del mondo nei 100 stile! Shymanovich rana sprint : Questione di centesimi. Nella seconda giornata dell’ultima tappa di Coppa del mondo a Singapore per un battito di ciglia non ci scappa la doppia impresa, con il russo Vladimir Morozov che voleva chiudere l’ennesima Coppa del mondo da dominatore con il record del mondo più prestigioso, quello dei 100 stile ma il 44″94 del francese Amaury Leveaux ha resistito ancora una volta e solo per un centesimo visto che il siluro russo ha ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019. Infortunio per Peterlini - Bassino : “Voglio far bene anche in slalom” : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile con il secondo appuntamento stagionale: a Levi, in terra finlandese, va in scena lo slalom speciale sabato nella mattinata italiana. Saranno cinque le azzurre presenti sulle nevi finniche: Irene Curtoni, Chiara Costazza, Marta Bassino, Roberta Midali e Martina Peterlini, con quest’ultima che sarà al via nonostante una frattura del setto nasale che si è procurata nel riscaldamento della ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Levi è sfida Hirscher-Kristoffersen. Gli azzurri vogliono essere protagonisti : La cancellazione del gigante di Soelden ha portato la Coppa del Mondo maschile di sci alpino ad aprire i battenti a Levi, dove è in programma domenica uno slalom. Saranno dunque i rapid gates ad aprire la stagione e ci sarà subito il duello a distanza tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. I due sono i grandi favoriti per la vittoria finale e sul tracciato finlandese comincerà una sfida che continuerà lungo tutta la stagione. Due vittorie ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : controllo positivo a Beaver Creek - confermate le gare per le discipline veloci : Doppio controllo positivo negli Stati Uniti. Dopo quello di Killington, per quanto riguarda le donne, anche gli uomini saranno certi di gareggiare a Beaver Creek: sulla Birds of Prey un triplo appuntamento dal 30 novembre al 2 dicembre (SuperG, discesa e gigante). Per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile quella americana sarà la terza tappa stagionale dopo Levi e Lake Louise (annullato infatti l’esordio di ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Tabor la quarta tappa stagionale. L’Italia punta su Alice Maria Arzuffi : Domani si svolgerà a Tabor (Repubblica Ceca) la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclocross. Dopo le emozioni degli Europei, si torna a gareggiare nel massimo circuito internazionale, che ha offerto duelli molti interessanti nei primi appuntamenti. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e le ambizioni degli azzurri per la gara di Tabor. Partiamo dal settore maschile dove l’olandese Mathieu Van Der Poel, reduce dal trionfo agli ...

Pista Lunga – Coppa del mondo : ottimo inizio per l’Italia ad Obihiro : In Giappone, nella giornata inaugurale della prima tappa del circuito internazionale, Giovannini si guadagna l’accesso alla finale di Mass Start. Sesto posto per entrambi i Team Pursuit Buona partenza per l’Italia nella giornata inaugurale della prima tappa di Coppa del mondo di Obihiro. In Giappone, la Nazionale del c.t. Marchetto non inciampa nelle semifinali maschili di mass start portando in finale la sua punta di ...

Coppa del Mondo di F3 - Dan Ticktum strappa la pole position a Ilott : solo nono Mick Schumacher : nonostante la zampata di Ilott a tre minuti dalla fine, Ticktum è riuscito a sorprenderlo e a conquistare la pole nella Coppa del Mondo di F3 a Macao Sarà una Coppa del Mondo di Formula 3 esaltante quella che andrà in scena nella notte italiana a Macao, una gara che vedrà scattare dalla pole position Daniel Ticktum dopo lo splendido tempo fatto segnare in qualifica. Il pilota Red Bull ha fermato il crono sul 2’09?910, rifilando quattro ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Levi riparte la sfida al trono di Mikaela Shiffrin : Tutte contro Mikaela Shiffrin. riparte la Coppa del Mondo di slalom femminile e lo fa nello stesso modo in cui è finita la scorsa. Il pronostico è solo uno ed è quello che pone l’americana come la principale favorita nella gara di Levi, che come sempre ospita il primo evento dell’anno tra i rapid gates. Shiffrin va a caccia del 33° successo in carriera in slalom su una pista che l’ha vista vincere già in due occasioni nel 2013 ...

Speed skating - Coppa del Mondo Obihiro 2018 : sesti i team-pursuit - bene Giovannini e Niero nella mass start. Bella prestazione di Bosa sui 500 : Si è appena conclusa la prima giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Speed skating: a Obihiro, in Giappone, i due team-pursuit azzurri hanno chiuso sesti, mentre nelle semifinali della mass start maschile Andrea Giovannini (apparso in palla) e Daniel Niero sono passati alla finale di domani. Da segnalare infine la Bella prestazione di David Bosa sui 500 metri, dove invece hanno fatto segnare alti riscontri Noemi Bonazza ...

Sci - pioggia e temperature alte sul Black Levi in vista della Coppa del mondo : Coppa del mondo di sci che riprenderà sabato sul Black Levi con pioggia e nebbia a farla da padrone Giornate uggiose a Levi, dove sabato riprende la Coppa del mondo di sci alpino con uno slalom femminile (prima manche alle 10.15 e seconda alle 13.15), seguito il giorno successivo dallo slalom maschile con gli stessi orari. Il meteo non sta riservando grandi giornate alle protagoniste del circuito, con pioggia e nebbia a farla da padrone, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2018 : il calendario del fine settimana. Programma - orari e tv : Dopo l’avvio di stagione (dimezzato per colpa del maltempo) di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 è pronta per la seconda tappa del suo calendario. Dal ghiacciaio austriaco del Rettenbach, infatti, si arriva a Levi, in Finlandia, per i primi due slalom speciali dell’annata. Si inizierà, come consuetudine, con la prova femminile nella giornata di sabato, nella quale la dominatrice delle ultime stagioni, Mikaela ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : ad Algeri inizia la stagione della sciabola maschile. L’Italia vuole essere protagonista : La Coppa del Mondo di sciabola maschile riparte da Algeri per la prima tappa della stagione 2018-2019. Sulle pedane nordafricane ci attendono grandi assalti, visto che in gara troveremo tutti i migliori del circuito, fatta eccezione per il campione iridato in carica Kim Junghwan. Il più atteso sarà quindi lo statunitense Eli Dershwitz, argento ai Mondiali e attuale numero uno del ranking, che proverà a bissare il successo dello scorso anno. ...