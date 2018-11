Coni | Malagò | c' è volontà di ragionare

Malagò contro il governo : " Coni ucciso in 4 righe"/ Ultime notizie : "Riforma dello sport? No - un'occupazione" - IlSussidiario.net : Malagò contro il governo : "Coni ucciso in 4 righe. Riforma dello sport? No, un'occupazione". Le Ultime notizie sull'attacco

Malagò attacca il governo : 'non è una riforma ma una occupazione del Coni'. Giorgetti : 'non è vero' : 'Nemmeno il fascismo era arrivato a tanto' dichiara il presidente del Coni. 'Stiamo attuando un modello già in vigore in altri paesi che non mina l'autonomia del Coni', la replica del sottosegretario ...