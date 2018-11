Coni | il presidente Malagò contro il sottosegretario Giorgetti

BerlusConi : «Elezioni perse perché ho lasciato il Milan a un presidente poco capace» : L'ex presidente del club rossonero ha parlato dei motivi che non gli hanno permesso di vincere le ultime elezioni politiche, tra cui il Milan. L'articolo Berlusconi: «Elezioni perse perché ho lasciato il Milan a un presidente poco capace» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Giovanni Malagò ha un nuovo incarico : il Presidente del Coni eletto membro CIO : Giovanni Malagò eletto membro CIO: inizia una nuova avventura per il Presidente del Coni Giovanni Malagò è ufficialmente un membro del Cio. Il Presidente del Coni è stato eletto oggi durante la Sessione del Comitato olimpico internazionale a Buenos Aires insieme ad altri otto dirigenti internazionali. Malagò, eletto a titolo individuale, ha ottenuto 66 voti su 74 votanti. Il numero uno del Coni è il 22esimo italiano della storia ad entrare ...

OLIMPIADI 2026 - PRESIDENTE FONTANA : Coni HA UFFICIALIZZATO CANDIDATURA MILANO CORTINA : L'assessore al Turismo, marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, 'esulta' da Vice Campionessa del mondo di slalom, con tre partecipazioni olimpiche alle spalle , Albertville 1992, Lillehammer 1994,...

Monza - Silvio BerlusConi è il nuovo presidente. Galliani sarà ad : MILANO - Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario del Monza . Come annuncia una nota, Fininvest ' ha finalizzato in data odierna l'acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912 ' dalla ...

Rai - Foa presidente con il sì di BerlusConi. Murdoch esce da Sky : Ma nel mondo delle telecomunicazioni c'è un'altra notizia destinata a segnare la storia del settore. Dopo aver perso la battaglia con Comcast , il magnate australiano Rupert Murdoch , che in passato ...

Inchiesta stadio Roma - chiesta l’archiviazione per il presidente Coni Malagò : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, accusato di corruzione nell’Inchiesta sul nuovo stadio che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle. L'articolo Inchiesta stadio Roma, chiesta l’archiviazione per il presidente Coni Malagò proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ad Arcore via libera a Foa presidente RAI - Renzi attacca : "Di Maio e BerlusConi uniti da Salvini" : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e soprattutto uno dei due azionisti di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle descritto come un partito sostanzialmente subalterno alla Lega. Dal salotto televisivo di Porta a Porta l’ex premier fa intendere che alla cena ad Arcore della scorsa settimana tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi quest'ultimo abbia dato il via libera a Marcello Foa presidente della Rai, nome fortemente voluto per la poltrona ...

Foa presidente Rai - Commissione di Vigilanza lo ripropone/ Ultime notizie - vertice Salvini-BerlusConi-Meloni : Commissione di Vigilanza Rai, caos per far rivotare Marcello Foa come candidato presidente. Ultime notizie, accordo Forza Italia-Lega, ira Pd con “4 ricorsi pronti”. Venerdì audizione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:26:00 GMT)

Tiene l'accordo tra Salvini e BerlusConi : via libera a Foa presidente Rai : La Commissione di vigilanza ha approvato la risoluzione di maggioranza Lega-M5s che permette al consiglio di amministrazione...

Olimpiadi 2026 – Malagò incontra Giorgetti - il Presidente del Coni non perde l’ottimismo : “ce la possiamo fare anche senza il Governo” : Giovanni Malagò e il no di Giorgetti alla candidatura a tre per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del Presidente del Coni dopo l’incontro col sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Il mondo politico e il mondo dello sport italiano si incontrano ancora una volta: dopo il no per le Olimpiadi di Roma, adesso, il Coni, riceve una secca bocciatura da parte del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...