Coni-Governo | Malagò | ' Da parte nostra c' è la volontà di incontrarci per fare chiarezza'

Crozza/BerlusConi : 'Governo di irresponsabili - ci porteranno all'assolumismo - assalatismo...assolutismo' : Nei giorni in cui è stato rinviato a giudizio per il caso escort torna Silvio Berlusconi, nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, e si ...

BerlusConi : governo Lega-M5S non durerà : 13.52 "L'anomalia del governo giallo-verde non può durare a lungo", dice il leader di FI Berlusconi. "Cominciano a esplodere contraddizioni insanabili, presto il centrodestra avrà di nuovo la possibilità di guidare l'Italia". Berlusconi annuncia che presto ci saranno manifestazioni "in tutte le piazze d'Italia contro una Manovra che mette a rischio il risparmio degli italiani". Quello "dei grillini è un progetto inquietante di decrescita" ed è ...

Crozza nei panni di BerlusConi - l’imitazione è esilarante : “Governo di irresponsabili - ci portano all’assolumismo - all’assalatismo…assolutismo” : Nei giorni in cui è stato rinviato a giudizio per il caso escort, torna Silvio Berlusconi, nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, e si scaglia contro il governo: “Questo è un esecutivo di irresponsabili che ci porterà all’assolumismo…assolatismo… assotulismo”. Video Nove L'articolo Crozza nei panni di Berlusconi, l’imitazione è esilarante: “Governo di ...

Volley - Lorenzo Bernardi contro le scelte del Governo sul Coni : “lasciateci liberi” : Lorenzo Bernardi è sceso in campo in difesa del Coni con un post Instagram nel quale prende posizione contro la riforma voluta dal Governo Lorenzo Bernardi scende in campo per difendere l’autonomia e la storia del Coni. L’ex campione azzurro del Volley, nominato giocatore del secolo dalla Fivb, con un post su Instagram prende una posizione netta sulla riforma del Coni inserita dal Governo nella bozza della manovra. ...

Vertice tra Matteo Salvini e Silvio BerlusConi per un Governo senza grillini : “Il 5Stelle è nervoso? Per me va tutto bene. Si va avanti”. Sono le parole di Matteo Salvini che ha

Malagò contro il governo : "Coni ucciso in 4 righe"/ Ultime notizie : "Riforma dello sport? No - un'occupazione" - IlSussidiario.net : Malagò contro il governo: "Coni ucciso in 4 righe. Riforma dello sport? No, un'occupazione". Le Ultime notizie sull'attacco

Malagò : 'Con 4 righe il Governo uccide il Coni' : Se uno poi vuole cambiare le leggi, torniamo alla dinamica della politica. Non voglio fare polemica - ha aggiunto -, noi vogliamo cercare di costruire qualcosa che eviti fratture che onestamente sono ...

Malagò attacca il governo : "Con 4 righe hanno ucciso il Coni" : Parole che hanno suscitato la reazione politica non solo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti, e di quello per i rapporti col Parlamento, Valente. "Guardi meno Istituto Luce e ...

Malagò : 'Il governo ha ucciso il Coni' : ROMA - ' Dalla mattina alla sera, con 4 righe nella finanziaria è stato ucciso il Coni '. Così Giovanni Malagò , a margine di un evento al Parco del Foro Italico. ' Toni troppo alti? Il documento ...

Malagò - con 4 righe Governo uccide Coni : ANSA, - ROMA, 16 NOV - "Dalla mattina alla sera, con 4 righe nella finanziaria è stato ucciso il Coni". Così Giovanni Malagò, a margine di un evento al Parco del Foro Italico. "Toni troppo alti? Il ...

Malagò - con 4 righe Governo uccide Coni : ANSA, - ROMA, 16 NOV - "Dalla mattina alla sera, con 4 righe nella finanziaria è stato ucciso il Coni". Così Giovanni Malagò, a margine di un evento al Parco del Foro Italico. "Toni troppo alti? Il ...

Il Coni dichiara guerra al governo. Malagò : "Riforma? È occupazione" : Questa è solo una precisa volontà politica di trasformare il Coni'. Alla fine del suo intervento, il Consiglio gli ha dato mandato per ridiscutere la norma con il governo, con un solo voto contrario, ...

Malagò attacca il governo : 'non è una riforma ma una occupazione del Coni'. Giorgetti : 'non è vero' : 'Nemmeno il fascismo era arrivato a tanto' dichiara il presidente del Coni. 'Stiamo attuando un modello già in vigore in altri paesi che non mina l'autonomia del Coni', la replica del sottosegretario ...

Riforma Coni - Malagò contro il governo : "E' occupazione della politica" : Io dovrei rinunciare allo scudetto tricolore, ai cinque cerchi , ma vi rendete conto? Dovrei rinunciare al marchio forse più prestigioso al mondo dopo la Ferrari". Lo sfogo arriva al culmine di una ...