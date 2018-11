Congresso Pd | i candidati certi e quelli in bilico

Congresso PD - se Minniti scende in campo diventano sei i candidati alla segreteria : Il Congresso del Pd non è ancora stato ufficialmente indetto, ma il dibattito all'interno del principale partito di opposizione [VIDEO] è sempre più serrato e in particolare si moltiplicano le possibili candidature per succedere a Maurizio Martina come segretario nazionale: peraltro l'attuale leader dem non si è ancora espresso sull'ipotesi di potersi presentare in prima persona. E' di ieri sera la notizia della diffusione di un appello firmato ...