Confiscati 21 mln uomini Messina Denaro

'Ndrangheta : Confiscati beni per 25 mln a imprenditore reggino : beni per un valore di 25 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia a Michele Serra, 51 anni, imprenditore di Reggio Calabria molto noto nel settore del commercio di prodotti casalinghi ed alimentari. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale reggino , su proposta del direttore della Dia, e colpisce un patrimonio comprendente 5 aziende, di cui 4 società di capitali ed una ditta ...

Napoli - Confiscati 9 mln beni a esponenti clan quartiere Sanità : Roma, 10 ott., askanews, - Il Centro Operativo DIA di Napoli ha confiscato beni per un valore di oltre 9 milioni di euro nei confronti dei fratelli Candurro, Giuseppe e Vincenzo, esponenti di vertice ...

Mafia : Confiscati oltre 150 mln a editore 'La Sicilia' Ciancio : Beni per 150 milioni di euro sono stati confiscati all'86enne editore del quotidiano "la Sicilia" di Catania, Mario Ciancio Sanfilippo, imprenditore attivo anche nel campo immobiliare e sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento, richiesto dalla Direzione distrettuale antiMafia ed emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, colpisce conti ...