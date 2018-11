Blastingnews

: Concorsi Ministero della Giustizia, Telefono Azzurro, CRI: invio CV entro dicembre - Angel64Sonia : Concorsi Ministero della Giustizia, Telefono Azzurro, CRI: invio CV entro dicembre - PertiniSandroPS : Concorsi pubblici: previste 6000 assunzioni al Ministero dei Beni Culturali -

(Di sabato 17 novembre 2018) In queste settimane alcuni Organismi Pubblici e non solo hanno indetto dei bandi di concorso, per l'immissione di nuove figure professionali da collocare presso varie sedi di lavoro situate in numerose città d'Italia. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso a2018 Ilha istituito un bando di concorso, per esami, per la copertura di 330 posti in funzione di magistrato ordinario. Per partecipare occorre essere in possesso delle seguenti qualifiche e requisiti: laurea in giurisprudenza; abilitazione all’esercizioprofessione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in provvedimenti disciplinari; cittadinanza italiana; diritto di voto attivo; massimo contegno; idoneità fisica all'attività; essere a norma con il servizio militare. Gli eventuali partecipanti al bando devono versare ...