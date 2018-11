Con meno crescita più tasse | trucco in manovra

Tumori : “In Italia gli anziani guarisCono meno che in Europa” : Ogni giorno in Italia più di 510 nuovi casi di cancro riguardano gli over 70. Il 63% dei pazienti colpiti da tumore è vivo a cinque anni dalla diagnosi, percentuale che pone il nostro Paese al vertice in Europa. Purtroppo non è così per gli anziani, che presentano tassi inferiori alla media continentale. In particolare, gli uomini 65-74enni e le donne over 75 hanno una prognosi peggiore (circa 37%) dei coetanei europei (40%). Le cause? Stili di ...

Inter-Frosinone del 24 novembre : quote - favorito il segno 1 Con almeno due gol : Inter e Frosinone scenderanno in campo allo stadio Meazza alle ore 20:30 di sabato 24 novembre per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Sarà la terza ed ultima partita in programma sabato 24, mentre le rimanenti si giocheranno domenica 25 novembre, con il posticipo Cagliari-Torino lunedì 26 novembre alle 20:30. Il divario tecnico, i precedenti incontri e l’andamento del campionato 2018-2019, danno come favorita la vittoria casalinga dei ...

Mario Adinolfi Contro Rocco Siffredi : “È il male - gli chiederei di cambiare mestiere. I sex toys? Non so nemmeno come sono fatti” : “Rocco Siffredi è il male. Se governassi l’Italia gli chiederei di cambiare mestiere o di non tornare in Italia. Peraltro ha dichiarato che smetteva proprio col porno. Non voglio che faccia business in Italia, fosse per me lo limiterei significativamente”. Dai microfoni de La Zanzara su Radio 24, Mario Adinolfi, leader del partito il Popolo della Famiglia, si è scagliato contro Rocco Siffredi e ha colto l’occasione lanciare il suo ...

Lean Management : ecco come cambia la sanità in Italia - Con meno sprechi e tempi di attesa più brevi : COS’E’ IL Lean Management – Anche il personale può aiutare i vertici di un’azienda, non solo segnalando problemi, ma proponendo soluzioni: è la formula di valorizzazione del capitale umano proposta dal Lean Management, un sistema di gestione del lavoro volto a ottimizzare le risorse di un’azienda per una maggiore cura degli utenti. “Valorizzazione del capitale umano e partecipazione ad una comunità professionale interna alle ...

Simona Ventura svela i motivi dell'addio Con Gerò : 'Ci capivamo sempre meno' : In un'intervista congiunta rilasciata al settimanale 'Oggi', Simona Ventura e Gerò Carraro tornano a parlare dei motivi che li hanno portati a interrompere la loro relazione che durava da ben otto anni. I due hanno rivelato come negli ultimi mesi non si capivano più, il tutto poi aggravato anche dall'aggressione subita dal figlio di SuperSimo Niccolò Bettarini qualche mese fa. Simona e Gerò, dopo l'addio lei dichiara: 'Negli ultimi mesi ci ...

USA - stoccaggi gas cresCono meno delle attese : In salita, ma meno delle attese, gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l' Energy Information Administration, EIA, , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di ...

Malagò attacca il Governo sulla riforma del Coni : «Nemmeno il fascismo arrivò a tanto» : "Questa non è la riforma dello sport italiano, non c'entra nulla. Questo è un discorso in modo elegante di occupazione del comitato olimpico italiano", ha detto Malagò. L'articolo Malagò attacca il Governo sulla riforma del Coni: «Nemmeno il fascismo arrivò a tanto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I luoghi meno Conosciuti dell'Italia che valgono un viaggio : Contenuti sponsorizzati Leggi anche Editoria e storie di viaggio, la classifica dei libri più venduti su Amazon Per scoprire le 7 meraviglie del mondo? Basta un mese... Questi giardini segreti sono ...

Meno di 10€ per queste cuffie Bluetooth IPX7 sportive! [codice sConto] : Siete degli sportivi, o siete soliti andare in palestra? Oppure semplicemente state cercando un paio di cuffie leggere e comode da indossare? Per entrambe le occasioni abbiamo un codice sconto che non potete lasciarvi sfuggire! leggi di più...

Szczesny fa il fenomeno - punizione da favola e invito a Ronaldo : “felice di darti qualche Consiglio” [VIDEO] : Splendida punizione del portiere polacco in allenamento, sui social poi scatta l’invito a Cristiano Ronaldo: “se vuoi posso darti qualche dritta” Sembra Cristiano Ronaldo, invece si tratta di Wojciech Szczesny. Il portiere della Polonia si è esibito ieri in allenamento, mostrando ai propri compagni la propria abilità sui calci di punizione. Mezzo esterno destro e palla all’incrocio, senza dare scampo al proprio ...

Alessandria - Mozione anti aborto in Consiglio comunale. ‘Non una di meno’ protesta : sospesa la seduta : Una Mozione anti-aborto, analoga a quella approvata qualche settimana fa a Verona, ha fatto scattare le proteste, questa sera ad Alessandria, in consiglio comunale. A presentarla il presidente del consiglio comunale Emanuele Locci e il consigliere Oria Trifoglio, a favore dei movimenti ‘pro-vita’. La discussione del documento è stata però impedita dalla rumorosa protesta dell’associazione ‘Non una di meno‘, che al ...

Antonio Tajani : 'Il Governo M5S-Lega strilli di meno - per Contare in UE serve ben altro' : Intervistato da Radio Radicale, il Presidente del Parlamento Europeo, il forzista Antonio Tajani, numero due del partito di Silvio Berlusconi, ha fatto il punto della situazione sulla manovra finanziaria del Governo Conte che, ad oggi, per il suo via libera, non trova ancora il consenso e l'approvazione da parte della Commissione Europea. A questo proposito, l'ex Commissario europeo per l'industria e per l'imprenditoria ha difeso le posizioni ...

Offerte Mercoledì 14 : smartphone a meno di 100€ - PC portatili eConomici e tanti codici sConto! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...

Kazakhstan : ministro EConomia Suleimenov - Pil in crescita del 4 - 1 per cento nei primi dieci mesi del 2018 : "L'Economia del Kazakhstan ha mostrato un andamento fortemente positivo nei primi dieci mesi, con il Pil che ha registrato una crescita pari al 4,1 per cento dovuta ad un incremento degli ...