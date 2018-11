Clima | tempesta di neve precoce getta gli USA nel caos | ecco come i cambiamenti climatici

meteoweb.eu

(Di sabato 17 novembre 2018) A giudicare dalle immagini e dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti orientali, sembra proprio che i meteorologi non si aspettassero le condizioni che si sono venute a creare. Ladie ghiaccio, seppur modesta, ha provocato, infatti, almeno 8 vittime, 44 feriti, migliaia di incidenti stradali ed un’incredibile congestione del traffico e dei servizi pubblici. Meteorologi e autorità locali puntano il dito gli uni contro le altre per tentare di definire la responsabilità di tantoe disordine in un’area che dovrebbe essere abituata e ben attrezzata ad affrontare tempeste simili. Ciò che ha contribuito a far “sottovalutare” laè stato il periodo dell’anno. Siamo a novembre e tempeste didi questa portata a questo punto della stagione hanno pochi precedenti sulla costa orientale degli Stati Uniti. Il Central Park di New York ha ricevuto oltre 16cm di ...