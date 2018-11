Cinema in lutto | è morto William Goldman | due Oscar per la sceneggiatura

Cinema italiano in lutto : addio a una vera leggenda : lutto nel mondo del Cinema e teatro italiano : si è spento nella giornata dio giovedì 1 novembre 2018 il noto attore Carlo Giuffrè. L’uomo avrebbe compiuto 90 anni tra un mese. L’attore era nato a Napoli il 3 dicembre 1928 ed è noto al grande pubblico anche per il suo sodalizio artistico con il fratello Aldo, scomparso nel 2010. L’ultima sua apparizione sul palco è del 2015, con l’adattamento teatrale del film di Steven ...

Sanremo - lutto nel mondo del Cinema e del teatro : è morta l'attrice Marisa La Vella foto : La Vella fu anche attrice di teatro collaborando in diversi spettacoli della compagnia Stabile di Sanremo . "Grazie Marisa , sei e resterai una donna di grande talento, umile collaborativa e sempre ...

Tragico lutto nel Cinema - addio a una leggenda. “Il mondo ha perso un genio” : lutto nel mondo del cinema. È morto Gary Douglas Kurtz che tutti chiamavano semplicemente Gary Kurtz. Il suo nome non vi dice nulla? Strano, perché è anche grazie a lui che Guerre stellari ha raggiunto il clamoroso successo che ha raggiunto. Il produttore è morto all’età di 78 anni per un cancro contro il quale lottava da lungo tempo. Per quel che riguarda Guerre stellari, Kurtz lavorò al fianco di George Lucas e gli diede preziosi ...