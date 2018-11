Cinema | Alessandro Gassmann cittadino onorario di Napoli

In viaggio con Adele di Alessandro Capitani al Cinema dal 18 ottobre : Sara Serraiocco e Alessandro Haber sono i protagonisti del film “In viaggio con Adele ”, primo lungometraggio di Alessandro Capitani , e film di pre-apertura della Festa del cinema di Roma 2018. Haber è Aldo Leone, attore teatrale burbero, anaffettivo, pieno di fobie, ansie e paure. Ha un’agente, Carla (interpretata da Isabella Ferrari) con la quale saltuariamente fa sesso (anche se non vuole che si sappia) e sogna da sempre di fare un film al ...

'Sulla mia pelle' - parla Alessandro Borghi : 'Curioso di sapere se Salvini ha visto il film' - Cinema - Spettacoli : 'A Venezia volevo chiedere a Matteo Salvini se sarebbe andato a vedere il film, ma non me l'hanno presentato. Sarei seriamente curioso di sapere , perché davanti a un film tu sei costretto a riflettere ...

Alessandro Borghi è Stefano Cucchi. Sulla Mia Pelle arriva oggi al Cinema : Il racconto di Cremonini non santifica nessuno, ma ha preso il caso di cronaca e l'ha buttata sl grande schermo dandogli la risonanza che merita: senza moralismi, senza pietismi, senza screditare ...

Il film Sulla Mia Pelle su Stefano Cucchi al Cinema dal 12 settembre : elenco delle sale e incontri con Alessandro Borghi e la sorella Ilaria : Dopo l'accoglienza commossa alla Mostra del cinema di Venezia lo scorso agosto, arriva nelle sale il film Sulla Mia Pelle su Stefano Cucchi al cinema dal 12 settembre, giorno in cui debutterà in streaming su Netflix. Diversi circuiti cinematografici hanno deciso di distribuire l'emozionante racconto diretto da Alessio Cremonini che ricostruisce gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, arrestato per possesso di stupefacenti e morto sette ...