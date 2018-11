Ciclocross | Coppa del Mondo Tabor 2018 | assolo di Mathieu Van der Poel | sul podio anche

Ciclocross - Coppa del Mondo : splendido argento dell'italiano Dorigoni a Tabor : ... 11° e 14°, nella gara juniores vinta dal belga Meeussen Grande risultato del tricolore Jacob Dorigoni nella quarta prova di Coppa del Mondo disputata questa mattina a Tabor, nella Repubblica Ceca. ...

Ciclocross – Coppa del Mondo : splendido argento dell’italiano Dorigoni a Tabor : Il tricolore under 23 secondo davanti al francese Benoist nella gara vinta dal britannico Pidcock – Bravi anche gli azzurrini Toneatti e Huez (11° e 14°) nella gara juniores vinta dal belga Meeussen Grande risultato del tricolore Jacob Dorigoni nella quarta prova di Coppa del Mondo disputata questa mattina a Tabor, nella Repubblica Ceca. L’under 23 italiano si è piazzato al secondo posto a 11” dal britannico Thomas Pidcock, vincitore della ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : ottimo terzo posto per Alice Maria Arzuffi dietro a Lucinda Brand e Annemarie Worst : Nella gara Elite femminile della quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena a Tabor (Repubblica Ceca) arriva il secondo podio di giornata per l’Italia. Alice Maria Arzuffi conferma l’ottimo momento di forma e, dopo la vittoria del Superprestige della scorsa settimana, trova una splendida terza posizione. L’azzurra è stata molto abile nel tenersi alla larga dalle cadute che hanno contraddistinto la prova ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Jakob Dorigoni splendido 2° tra gli Under 23. Successi per Pidcock e Meeussen : La quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena oggi a Tabor (Repubblica Ceca) si è aperta con le categorie Junior e Under 23 maschili. Per i corridori impegnati si è trattato in realtà del secondo appuntamento con il massimo circuito mondiale, dato che nelle due tappe americane di settembre erano in programma le sole gare Elite. L’Italia ha iniziato al meglio la giornata con il secondo posto di Jakob Dorigoni tra gli Under 23. ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : i risultati delle categorie giovanili. Jakob Dorigoni splendido 2° tra gli Under 23. Successi per Pidcock e Meeussen : La quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena oggi a Tabor (Repubblica Ceca) si è aperta con le categorie Junior e Under 23 maschili. Per i corridori impegnati si è trattato in realtà del secondo appuntamento con il massimo circuito mondiale, dato che nelle due tappe americane di settembre erano in programma le sole gare Elite. L’Italia ha iniziato al meglio la giornata con il secondo posto di Jakob Dorigoni tra gli Under 23. ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Tabor la quarta tappa stagionale. L’Italia punta su Alice Maria Arzuffi : Domani si svolgerà a Tabor (Repubblica Ceca) la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclocross. Dopo le emozioni degli Europei, si torna a gareggiare nel massimo circuito internazionale, che ha offerto duelli molti interessanti nei primi appuntamenti. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e le ambizioni degli azzurri per la gara di Tabor. Partiamo dal settore maschile dove l’olandese Mathieu Van Der Poel, reduce dal trionfo agli ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati azzurri per la tappa di Tabor : Ritorna la Coppa del Mondo di Ciclocross. Questo sabato ci sarà la quarta tappa, in programma a Tabor in Repubblica Ceca. Il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Fausto Scotti, ha convocato quattro azzurri per la gara del weekend. Questo l’elenco completo dei convocati: Emanuele Huez (Ktm Alchemist Selle Smp Dama Samuele Leone (Merida Italia Team) Luca Pescarmona (Merida ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : Toon Aerts in trionfo; tra le donne la spunta Marianne Vos : Stasera a Waterloo (Stati Uniti) si è aperta la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross e le emozioni non sono mancate, nonostante l’assenza del belga campione uscente Mathieu van der Poel. Tra gli uomini vince Toon Aerts, che si impone sul connazionale Wout Van Aert, favorito alla vigilia, il quale non è riuscito a sfruttare al meglio l’assenza del suo diretto avversario al titolo e si è dovuto accontentare del secondo posto. La ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Waterloo inizia la nuova stagione. Duello tra van der Poel e van Aert - Lechner e Arzuffi le carte azzurre : Domenica 23 settembre prende il via la stagione 2018-2019 della Coppa del Mondo di Ciclocross. Ad aprire i battenti della nuova edizione il circuito di Waterloo (Stati Uniti), dove l’anno scorso Mathieu van der Poel ha confermato la propria leadership. Nella tappa nordamericana si disputeranno le gare élite maschile e femminile, oltre alla prova Under23 donne, tutte a partire dal primo pomeriggio (in Italia sarà sera). Dopo aver sfiorato il ...