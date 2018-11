Ciclocross | Coppa del Mondo 2018-2019 | i risultati delle categorie giovanili Jakob

oasport

(Di sabato 17 novembre 2018) La quarta tappa delladelin scena oggi a Tabor (Repubblica Ceca) si è aperta con leJunior e Under 23 maschili. Per i corridori impegnati si è trattato in realtà del secondo appuntamento con il massimo circuito mondiale, dato che nelle due tappe americane di settembre erano in programma le sole gare Elite. L’Italia ha iniziato al meglio la giornata con il secondo posto diDorigoni tra gli Under 23. L’azzurro, campione italiano in carica, è stato superato soltanto dal britannico Thomas Pidcock, neocampione europeo, che ha conquistato la vittoria con il tempo di 51’31”. Il 20enne nato a Bolzano è riuscito a battere in volata il francese Antoine Benoist, terzo classificato come nella tappa di Berna, ed ha chiuso con 11” di distacco dall’inglese. Non è partito invece il belga Eli Iserbyt, grande favorito della ...