Chiellini 100 volte in azzurro

Italia Portogallo - Chiellini 100 presenze in Nazionale : la clip celebrativa della sua storia in azzurro. VIDEO : Italia-Portogallo di Nations League segna il ritorno a San Siro della Nazionale un anno e 4 giorni dopo la clamorosa eleminazione dal Mondiale russo. Ma il match del Meazza è speciale soprattutto per ...

Nazionale : 100 volte Chiellini - il dottore nel club degli immortali : E sono 100 . Numero importante, non solo tondo. A cento presenze in Nazionale sono arrivati in pochi finora: Buffon , Cannavaro , Paolo Maldini , De Rossi , Pirlo , Zoff . Altri campioni immortali non ...

La 100ª volta di Chiellini in Nazionale - il difensore confessa la sua emozione : “c’è tanto lavoro dietro questo traguardo” : Giorgio Chiellini, prima dell’incontro di Nations League contro il Portogallo, parla della prossima partita in cui sarà protagonista con l’Italia Giorgio Chiellini, che sarà impegnato il 17 novembre nella partita di Nations League dell’Italia contro il Portogallo, ha parlato della sua centesima presenza in Nazionale. “È un grande traguardo, un onore: da bambino uno sogna di giocare in serie A, in Nazionale, ma arrivare a ...

Nazionale - Chiellini e le 100 presenze : “Non pensavo di arrivare cosi lontano” : “Ho fatto una riflessione molto lunga con me stesso, la Nazionale non si può rifiutare e non puoi decidere se andare o non andare. Ho massimo rispetto per chi decide diversamente, ma credo che finché l’allenatore della Nazionale ti chiama hai un obbligo morale di rispondere”, Giorgio Chiellini spiega così la decisione di continuare a giocare […] L'articolo Nazionale, Chiellini e le 100 presenze: “Non pensavo di ...