Chi gonfiava le copie digitali del Sole 24 Ore

(Di sabato 17 novembre 2018) Una delle censurabili consuetudini giornalistiche italiane è di concedere enorme rilievo alle indagini giudiziarie - se coinvolgono personaggi pubblici o noti - nel momento in cui se ne ha notizia, ma di riservarne poco quando gli sviluppi risultano meno clamorosi del previsto. O sperato. È, una volta di più, il caso dell'inchiesta appena chiusa dalla Procura di Milano sui bilanci del24 Ore, che ha riguardato gli ex vertici aziendali e redazionali. I giornali e le tv hanno dedicato alla vicenda, nei giorni scorsi, titoli poco evidenti o notizie flash. Credo quindi opportuno, per correttezza, tornarci brevemente sopra, aggiungendo alcune informazioni che sono rimaste confinate nelle carte della Procura o sono state sottovalutate dai cronisti.Dunque, per false comunicazioni sociali e aggiotaggio sono stati chiesti i rinvii a giudizio dell'ex presidente del...