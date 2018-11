Che fine ha fatto Mark Iuliano? La carriera da allenatore

Milan - emergenza senza fine : si ferma anChe Romagnoli : MilanO - Lo stillicidio prosegue. Si ferma anche Romagnoli a causa di una contrattura muscolare accusata durante il ritiro con la Nazionale. Le condizioni del calciatore saranno valutate domani dallo ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il processo infinito - La sospensione della prescrizione è il sogno più sfrenato della rabbia populista. Un plagio di Kafka, l’estensione de

Kledi Kadiu - Che fine ha fatto?/ Il prof di Amici pronto a tornare : "Sono a disposizione!" - IlSussidiario.net : Che fine ha fatto Kledi Kadiu? Per anni il ballerino è stato una vera colonna portante di Amici di Maria De Filippi, ecco i suoi nuovi impegni.

La fine del mondo? Sono due buchi neri Che si scontrano in una galassia : Nell'immagine è possibile vedere come sarà il processo della nostra galassia quando, entro miliardi di anni, si scontrerà con la galassia più vicina

Amici di Maria De Filippi? I detrattori tutti muti : ecco Che fine hanno fatto le star dello show : È arrivato alla maggiore età uno dei figli prediletti di Maria De Filippi . Quella che comincerà domani, alle 14.10 su Canale 5, è infatti la diciottesima edizione di Amici , non certo il primo talent ...

Che fine ha fatto l'Isis? : A tre anni dal Bataclan, l'Isis sembra aver fatto perdere le sue tracce. Cos'è successo davvero al gruppo simbolo del terrorismo contemporaneo

Che fine ha fatto l’Isis? : Un soldato iracheno passa accanto a una bandiera del califfato ad Albu Sayf, nei dintorni di Mosul (AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images) La prima prova empirica ci arriva da Google Trends: nella settimana appena trascorsa, la parola Isis è stata digitata nel motore di ricerca il 98% in meno dello stesso periodo di tre anni fa. Tre anni fa, e precisamente a cavallo del 13 novembre 2015, c’erano purtroppo solide e tragiche ragioni per inserire ...

Che fine ha fatto Bernardo Corradi? Adesso è un opinionista : Bernardo Corradi è un opinionista, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Inizia la carriera girovagando in diverse squadre di serie C esordendo in quella categoria con il Poggibonsi, si mette in luce nella Fidelis Andria in serie B, per poi passare l’anno dopo al Cagliari: con i rossoblù fa il suo esordio in serie A il 30 agosto 1999 in Lazio-Cagliari 2-1. L’anno successivo ...

Che fine ha fatto Giorgio Manetti dopo l’addio a Uomini e Donne : Che fine ha fatto Giorgio Manetti dopo l’addio a Uomini e Donne? Il cavaliere del Trono Over ormai da tempo ha deciso di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi, gettando nella disperazione non solo le fan, ma anche Gemma Galgani, che sperava segretamente di poterlo riconquistare. Manetti ha spiegato più volte di aver lasciato la trasmissione per dedicarsi ad un nuovo progetto imprenditoriale, ma soprattutto perché non sopportava ...

Che fine ha fatto Ivan Cordoba? La vita dopo il ritiro : Ivan Corboba è un ex calciatore, nel gennaio 2000 fu acquistato dall’Inter, su segnalazione dell’allora tecnico nerazzurro Marcello Lippi. Il suo primo quadriennio non corrispose però ad alcun successo: nel 2000 l’Inter perse infatti con la Lazio la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, mentre nel campionato 2001-02 una sconfitta con i biancocelesti all’ultima giornata privò i milanesi di uno scudetto parso ormai ...

Grande Fratello - viene giù tutto. Scippo a Mediaset - Che fine può fare Barbara D'Urso : Il fenomeno Barbara D'Urso è riuscito ad abbattere i confini nazionali e sbarcare in Spagna. In occasione della nuova edizione del Gran Hermano , la versione spagnola del Grande Fratello, i ...

Angela Cavagna - vi ricordate la sexy infermiera di Striscia? Ecco Che fine ha fatto : Ve la ricordate Angela Cavagna? Ovvio che sì. Come si può dimenticare la mitica infermiera di Striscia la notizia che, con le sue forme ultra prorompenti ha conquistato gli italiani? Non si può, in effetti. Era il 1991 e Angela Cavagna si faceva conoscere dal pubblico di Striscia la Notizia in tenuta sexy da infermiera. Proprio la sua tenuta, all’epoca, suscitò numerose polemiche: ci furono infatti proteste da parte di medici e infermiere che ...

Che fine faranno ora i migranti del Baobab? : Sgomberata dalle forze dell'ordine la tendopoli allestita da un anno e mezzo dai volontari di Baobab Experience dietro la Stazione Tiburtina a Roma, i migranti del centro Baobab sono stati ...

Che fine faranno ora i migranti del Baobab? : Sgomberata dalle forze dell'ordine la tendopoli allestita da un anno e mezzo dai volontari di Baobab Experience dietro la Stazione Tiburtina a Roma, i migranti del centro Baobab sono stati accompagnati in via Patini presso la questura di Roma per l'identificazione e la loro posizione è al vaglio. La struttura da un anno e mezzo svolgeva il ruolo di punto di raccolta per migranti in transito. Nel campo erano presenti ...