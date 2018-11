Cercasi Auto Disperatamente | Michela Cerruti a Blogo | Io | pilota e conduttrice

blogo

(Di sabato 17 novembre 2018) Da oggi, sabato 17 novembre, arriva su La7, un nuovo programma per gli appassionati die motori che accompagnerà e guiderà il telespettatore nel complicato percorso d’acquisto di un’nuova. In onda ogni sabato alle 14.30, la trasmissione sarà condotta damobilistica italiana, prima donna a vincere a Monza le International Superstars Series. Sarà lei ad indagarà sulla vita del protagonista di puntata incontrando tre persone a lui care, cercando di scoprire i segreti del suo carattere, i suoi gusti estetici e tutte le informazioni possibili per scegliere un’adatta al suo stile di vita. Accanto allaci sarà Alessio Frassinetti, giornalista ed esperto di, nei panni dell’Advisor: la sua conoscenza del mercato e delle caratteristiche tecniche dei veicoli in commercio permetterà adi sottoporre al ...