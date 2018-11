Cento anni dal Tramonto dell' Occidente di Spengler Un convegno a Milano

Johannesburg Art Gallery e Genova unite per Nelson Mandela a Cento anni dalla nascita : Una mostra frutto del gemellaggio tra la città sudafricana di Johannesburg e Genova , unite per festeggiare il centenario della nascita di Nelson Mandela . Dal 17 novembre il Palazzo Ducale di Genova ospita l'esposizione delle opere della Johannesburg Art Gallery . Da Courbet a Corot, da Monet a Degas, da Rossetti a Millais, da Picasso a Bacon.Continua a leggere

Grande Guerra : Cento anni fa a Villa Giusti la firma dell'armistizio : Venezia, 31 ott. (AdnKronos) - Sabato prossimo, 3 novembre, alle ore 12:30, a Villa Giusti , in località Mandria di Padova, dove esattamente cento anni fa venne firma to l’armistizio che pose fine alla prima Guerra mondiale, verrà sottoscritto un documento che dichiara il Veneto “Terra di Pace”, ai se

Repubblica ceca : analisi - debito pubblico può raggiungere 230 per Cento del Pil nei prossimi 50 anni : Praga, 30 ott 16:05 - , Agenzia Nova, - Nonostante la crescita dell'economia e delle entrate fiscali, le finanze pubbliche ceche non sono sostenibili a lungo termine. Il debito ... , Rep,

Emissioni CO2 - negli ultimi dieci anni in Italia sono calate del 22 per Cento : Più che un obiettivo, in tema di contenimento delle Emissioni di CO2, la Commissione Europea ha lanciato una vera e propria sfida per il raggiungimento di quota 95 g/km entro il 2021. L’ Italia pare stia andando già in una buona direzione, discreta pure rispetto agli altri paesi europei. Secondo il rapporto dell’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) e la congiunta elaborazione dei dati dell’Osservatorio ...

Il ritorno del Titanic Cento dieci anni dopo. Stessa nave e stessa rotta - ma più scialuppe - : A suo parere il nuovo Titanic , con le sue crociere attorno al mondo, sarà un icona in grado di 'ispirare e incantare la gente, attirando attorno a sè attenzione e mistero in ogni porto che visiterà'. ...

Nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 6 - 5 per Cento - il livello più basso dagli anni della crisi : Nel terzo trimestre dell’anno l’economia cinese è cresciuta del 6,5 per cento rispetto all’anno precedente, il livello più basso di crescita dal picco della crisi economica toccato all’inizio del 2009. La crescita è stata inferiore alle aspettative degli economisti dello The post Nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 6,5 per cento, il livello più basso dagli anni della crisi appeared first on Il Post.