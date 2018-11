Celgene | Francesca Russo è la nuova direttrice medica

liberoquotidiano

: Francesca Russo nuovo Direttore Medico di Celgene Italia - broby68 : Francesca Russo nuovo Direttore Medico di Celgene Italia - tecnomedics : Francesca Russo nuovo Direttore Medico di Celgene Italia - Ciacono86 : @Celgene Italia, Francesca Russo è il nuovo senior medical director -

(Di sabato 17 novembre 2018) Questo investimento si traduce in una pipeline di molecole innovative che ha il potenziale per rispondere ai bisogni insoddisfatti di 25 milioni di persone in tutto il mondo, in più di 30 aree ...