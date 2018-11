Cavani-Neymar | tensione altissima! Fallaccio del Matador e scuse respinte

Brasile Uruguay - Cavani Neymar : un fallo scatena la tensione. VIDEO. Entrambi smorzano la polemica : Il weekend di amichevoli internazionali è cominciato, tra gli altri, con il big match tra Brasile e Uruguay. Ad aggiudicarsi l'incontro è stata la Seleçao, uscita vincitrice 1-0 grazie al rigore ...

Neymar show - tunnel pazzesco a Cavani : il Matador ‘umiliato’ dal brasiliano [VIDEO] : I due compagni di squadra al PSG si sono affrontati nell’amichevole tra Brasile e Uruguay, con il brasiliano che ha rifilato un clamoroso tunnel al Matador Compagni di squadra nel PSG, rivali per una notte in Brasile-Uruguay. Neymar e Cavani si sono affrontati all’Emirates Stadium di Londra, a prevalere è stata la formazione sudamericana, trascinata da un rigore del proprio numero 10, protagonista anche di una giocata da urlo ...

Napoli - Albiol : 'Assenza Cavani non cambia nulla - su Neymar e Mbappè...' : Neymar e Mbappé tolgono il sonno ai difensori? 'Massimo rispetto, sono tra gli attaccanti più forti del mondo. Dobbiamo rimanere attenti, come abbiamo giocato a Parigi. Dobbiamo fare molta attenzione ...

LIVE Napoli-Psg - Champions League in DIRETTA : show al San Paolo - Mertens e Insigne vs Cavani - Neymar e Mbappé : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Psg, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Al San Paolo è atteso il pubblico delle grandi occasioni, pronto a sostenere i partenopei in un match importante per la qualificazione agli ottavi di finale. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, attualmente secondi nel gruppo C a quota 5 punti, cercheranno la vittoria per garantirsi una chiara situazione ...

Psg - Cavani in panchina : tridente Neymar - Mbappé - Di Maria : NAPOLI - Sarà una sfida speciale, che però Cavani dovrebbe vivere dalla panchina, almeno inizialmente. Secondo indiscrezioni da Palazzo Caracciolo, sede del ritiro del Psg , Tuchel dovrebbe avere già ...