Caro benzina | tragica rivolta in Francia | un morto e 5 gravi | i ' gilet gialli'

Caro benzina - tragica rivolta in Francia : caos a Parigi e sul Monte Bianco | Foto | I gilet gialli "vogliono" : respinti all'Eliseo : Oltre 12o mila persone sono scese in strada in tutta la Francia per protestare contro il Caro benzina: si contano già una vittima e quasi 50 feriti.

In rivolta contro il Caro-benzina : rabbia - paralisi e incidenti : La protesta dei gilet gialli - partita dai social - è stata innescata dall'aumento dei prezzi dei carburanti ma si è estesa a una più ampia denuncia della politica del governo in materia di ...

Caro benzina e maltempo non spaventano gli italiani : in 5 milioni in viaggio : Rispetto al ponte di Ognissanti dello scorso anno per un pieno di verde si spendono oggi 9,8 euro in più, per un pieno di...