Capo dell' esercito Rebord ammette errori morali e si scusa

Il Capo dell’AntiTrump : New York. Poche ore dopo aver perso il controllo della Camera dei rappresentanti per colpa delle elezioni di metà mandato, il presidente americano Donald Trump ha licenziato il suo ministro della Giustizia Jeff Sessions e lo ha sostituito con un ministro ad interim, Matt Whitaker, che ha il compito

Maltempo : a Longarone riunione Anci con il Capo della Protezione Civile (3) : (AdnKronos) - "Non vi lasceremo soli e chiediamo la vostra collaborazione - ha aggiunto Bottacin - Abbiamo gestito una fase difficilissima, ma ne inizia una altrettanto importante che è quella commissariale e post emergenziale in cui i sindaci hanno un ruolo ancora più importante e delicato. La rico

Maltempo : a Longarone riunione Anci con il Capo della Protezione Civile : Beleluno, 16 nov. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi a Longarone la riunione organizzata da Anci Veneto ed Anci Nazionale per offrire supporto ai sindaci delle zone colpite cui hanno partecipato circa 100 amministratori e di questi 41 erano dei Comuni del bellunese. La Presidente di Anci Veneto, Maria R

Il Capo della cybersicurezza giapponese? Non ha mai usato un computer : Il 68enne Yoshitaka Sakurada ammette candidamente in Parlamento di non aver mai toccato un pc. E riserva risposte sconvolgenti anche sulle Olimpiadi, di cui è responsabile

Il Capo dello Stato contro lo strappo : il sì alla manovra ora non è scontato : La piega che sta prendendo lo scontro con l’Europa non trova per nulla d’accordo il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella aveva dato fiducia al governo, autorizzandolo a presentare in Parlamento la manovra; ma poi si sarebbe atteso un negoziato serio con le istituzioni Ue, di cui non ha visto traccia. La risposta del ministro Tria a Bruxel...

Il lato oscuro delle domande rompiCapo nei colloqui di lavoro : Come si intitolerebbe il tuo primo album? (Urban Outfitters)Chi vincerebbe in uno scontro tra Spiderman e Batman? (Stanford University)Perché i tombini sono rotondi? (Microsoft) Se venissimo a casa tua per cena, cosa ci prepareresti? (Trader Joe's)Cosa faresti se fossi l’unico sopravvissuto di un disastro aereo? (Airbnb)Qual è stato l’ultimo regalo che hai dato a qualcuno? (Gallup) Scegli due celebrità come tuoi genitori (Urban Outfitters) Jeff ...

Mattarella in viaggio nel futuro : il Capo dello Stato alla guida di un’auto da remoto con la tecnologia 5G : “viaggio nel futuro” per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita in Svezia. Il capo dello Stato, nella sede Ericsson, ha guidato da remoto un’auto parcheggiata a centinaia di metri di distanza grazie alla tecnologia 5G. L'articolo Mattarella in viaggio nel futuro: il capo dello Stato alla guida di un’auto da remoto con la tecnologia 5G proviene da Il Fatto Quotidiano.

Stefania Pucciarelli - la leghista anti-rom - a Capo della Commissione diritti umani : Sui social della senatrice da anni è un fiorire di attacchi e invettive contro zingari, gay e - prima delle elezioni - anche 5 Stelle. La difesa: «Non mi pento, risponderò coi fatti»

Anti-migranti e pro ruspe - polemica sulla Pucciarelli a Capo della Commissione Diritti Umani : Ma sta creando scalpore anche la nomina del senatore del Carroccio Pillon, noto per essere contrario a unioni civili e aborto, diventato componente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza

La leghista anti-rom a Capo della commissione Diritti umani : Le sue posizioni fanno discutere. Come quel like messo nel 2017 a un commento di un suo amico su Facebook, che a proposito degli alloggi popolari per stranieri, si concludeva con la frase "un forno ...

Pucciarelli a Capo della Commissione Diritti Umani - è polemica sulla leghista anti-migranti e pro ruspe nei campi rom : Tutti i giorni un nuovo passo verso una deriva culturale e politica. Ma dove vogliono portare il nostro Paese?". E' l'attacco dell'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. +Europa: "Vero e proprio ...

Storia dell'ex timpanista della Scala diventata Capo degli ingegneri di Airbus : “Sei hai passione, produci risultati e non ti scoraggi la diversità di genere non conta e riesci” parola di Grazia Vittadini, prima donna a capo della ricerca e sviluppo di Airbus. La Storia che racconta al Corriere della Sera, effettivamente è un sogno che si sviluppa tra le nuvole a bordo di un aereo. Anzi, per la precisione a bordo di un aereo cui parti sono state ideate e costruite proprio da lei. Ma ...

Trump taglia altre teste : via il Capo dello staff e il segretario per la Sicurezza interna : New York - Donald Trump è pronto a una drastica escalation del rimpasto di governo dopo le elezioni di Midterm: la svolta dovrebbe costare presto la testa al suo capo di staff John Kelly, ormai in ...