Canzoni di una certa età | il secondo album de La Malastrada tra De André e Tom Waits

Spotify testa una feature che suggerisce le nuove Canzoni dei cantanti preferiti : Spotify sta testando con un ristretto numero di utenti la funzione Novità della timeline, grazie alla quale vengono mostrate le nuove canzoni degli artisti preferiti L'articolo Spotify testa una feature che suggerisce le nuove canzoni dei cantanti preferiti proviene da TuttoAndroid.

Francesco Guccini : "Dio è morto? Una delle Canzoni peggiori! Pure Auschwitz è brutta. Non vedo più prudenza - che vuol dire gentilezza e rispetto" : Umberto Eco lo chiamava "il più colto dei nostri cantautori. E in effetti, Francesco Guccini, come dimostra il nuovo libro "canzoni" (Bompiani), appena arrivato in libreria, ha inserito nel suo repertorio citazioni che vanno da T.S Eliot a Seneca, da Nietzsche a Montale: rimandi che la filologa Gabriella Fenocchio analizza nel testo. Ma lui, Guccini, intervistato da "Io Donna" non si definisce un poeta bensì "un burattinaio di ...

Tiziano Ferro duetta con i Tiromancino in Per me è importante - “una delle Canzoni più belle che abbia mai ascoltato” : Tiziano Ferro duetta con i Tiromancino sulle note del brano Per me è importante nel nuovo album del gruppo di prossima pubblicazione. I Tiromancino stanno per tornare in scena con un nuovo disco dal titolo Fino a qui, in uscita il 28 settembre. All'interno dell'album, una serie di collaborazioni tra le quali spicca il duetto con l'artista di Latina che presta la sua voce sulle note di uno dei brani più cantanti del repertorio italiano degli ...