Cannabis light | il distributore automatico a due passi dall' ateneo

Secondo Fontana la Cannabis light non esiste : “Con 20/30 grammi si può fare una canna normale” : Il ministro per la famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana è intervenuto a San Patrignano durante la seconda giornata del WeFree Days. Oltre a ribadire la sua posizione e la sua lotta alle droghe, ha parlato della ricerca condotta dal dottor Serpelloni, capo del Dipartimento delle politiche antidroga, che dimostra come con 20/30 grammi di canna bis light si possa raggiungere un principio attivo alterante. Peccato che una sola canna prodotta con ...

Ora Matteo Salvini e la Lega vanno alla guerra anche contro la Cannabis light : Con una circolare resa pubblica in questi giorni, il ministro dell'Interno indica alle forze di polizia come agire per contrastare la diffusione della cannabis light e propone un'interpretazione repressiva della legge in vigore. Si prospetta uno scenario di grande incertezza per i commercianti e gli operatori del settore, che rischiano accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che il sequestro della merce.Continua a leggere