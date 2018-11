Campobasso Casa del crack a due passi dalla sede della Regione

Primo ko in casa per Elite - Campobasso allunga nel finale : Roma – Non basta il coraggio a una Elite comunque grintosa e concentrata per venire a capo della “corazzata” Campobasso che, dopo una partita equilibrata per tre quarti di gara, espugna meritatamente il Pala Colle La Salle e resta a punteggio pieno in campionato. Le ragazze di coach Prosperi, nessuna esclusa, hanno dato tutte il massimo, ma alla fine ha prevalso la maggiore stazza e profondità della squadra molisana, non a caso una delle ...