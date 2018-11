Blastingnews

: RT @rep_bologna: Faggi, cedri e sequoie: un 2019 all'insegna del verde col calendario degli alberi monumentali dell'Emilia-Romagna [news ag… - CSIBolognaEVENT : RT @rep_bologna: Faggi, cedri e sequoie: un 2019 all'insegna del verde col calendario degli alberi monumentali dell'Emilia-Romagna [news ag… - DDallaFontana : Calendario dell'avvento 2018: Lego, Barbie, candele e birra sono i più gettonati -

(Di sabato 17 novembre 2018) Non solo per i bambini, ma anche per gli adulti, per mamma e papà, insomma per tutti. Ormai ilè diventato qualcosa che non può mancare per fare il conto alla rovescia verso il Natale. Ma qualii calendaridi moda per questo dicembre? Partiamo da quelli per le bambine dove al primo posto troviamo quellodove è presente unae, per ogni giorno, un accessorio, al prezzo di 30,99 euro. A seguire troviamo quello di Frozen composto da accessori per le vostre bambine e personaggi del cartone animato, al prezzo di 38,79 euro. Per chi ama costruire invece c’è quelloFriends: ogni casellina contiene una piccola sorpresa da creare che alla fine darà vita ad un magico villaggio di Natale. Il tutto al modico prezzo di 22,90 euro. Per chi sogna di diventare una principessa e ama truccarsi c’è ile Principesse ...