Calciomercato Premier League | anche la prossima sessione estiva si chiuderà in anticipo

Calciomercato Premier - West Ham : Nasri si allena con la squadra - firma vicina : Samir Nasri potrà tornare sui campi di calcio solo da gennaio 2019, ma per farlo ha bisogno di trovare una squadra. L’occasione gliela sta offrendo il West Ham. L’ex nazionale francese, 31 anni, infatti si sta già allenando con gli Hammers pronti a fargli firmare un contratto di sei mesi con ingaggio determinato dalle presenze. L’ex Arsenal, Manchester City e Siviglia, che nello scorso gennaio ha rescisso con ...

Calciomercato Premier : West Ham - nel mirino un trequartista ex City e Arsenal : Il West Ham è a un passo da Samir Nasri. Gli Hammers si apprestano a chiudere la trattativa con l’ex trequartista di Manchester City e Arsenal, reduce dall’esperienza non entusiasmante con l’Antalyaspor, squadra del campionato turco. Il francese classe ’87 è alle prese con le visite mediche che già oggi potrebbero dare il via libera al trasferimento a Londra, dove Nasri ha gia giocato con la maglia dei Gunners. ...

Calciomercato Serie A - possibile clamorosa trattativa con un top player di Premier : polemiche dopo le sue dichiarazioni : Le dinamiche di mercato tengono sempre alta l’attenzione, anche quando per l’apertura della prossima sessione mancano ancora circa due mesi. In questa occasione l’assist per ipotizzare lo sviluppo di una clamorosa trattativa è arrivato indirettamente dalla Premier e in particolare da Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United di Mourinho. L’attaccante belga ha dichiarato di volersi cimentare con il campionato ...

Calciomercato Real Madrid - pronta l’offensiva per un calciatore della Premier League : Il Real Madrid continua a pensare a come migliorare la propria squadra. L’attenzione sarebbe rivolta a un calciatore della Premier League, il jolly offensivo del Chelsea Eden Hazard. Il classe ’91 ha dichiarato a più riprese come il suo sogno sin da bambino fosse quello di vestire la maglia dei Blancos, ma ha altresì affermato di non voler lasciare il Chelsea nel prossimo gennaio. Don Balon, intanto, ha svelato come il Real potrebbe ...

Calciomercato - la Premier League pronta a far crollare le commissioni per i procuratori : Nell'ultimo anno gli agenti dei giocatori impegnati in Inghilterra hanno guadagnato in tutto 250 milioni di euro