Calciomercato | il Crotone prepara il colpo Coulibaly RUMORS

(Di sabato 17 novembre 2018) In attesa di tornare in campo dopo la pausa per le gare delle selezioni Nazionali, per il calcio italiano è già tempo delle prime voci di mercato. Tra le squadre che potrebbero attingere a piene mani alla finestra di riparazione di gennaio, in cadetteria, c'è senza dubbio il. La formazione calabrese, retrocessa all'ultima giornata del precedente campionato di Serie A, punta ad un torneo di vertice con la voglia di tornare subito nella massima serie. L'avvio di campionato è stato tormentato, ma l'avvicinamento in panchina tra Giovanni Stroppa e Massimo Oddo sembra aver rilanciato le ambizioni rossoblu nonostante i recenti risultati deludenti....