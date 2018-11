Calcio | serie D - Verso Gragnano-Altamura | le ultime

Serie A Story - nono episodio. 2003-04 : il Milan si riprende il trono del Calcio italiano trascinato da uno Shevchenko da Pallone d’Oro : Dopo diverse settimane, torniamo a ripercorrere la lunga storia del Campionato di Serie A. Eravamo rimasti al campionato 2002-03, con la Juve di Lippi che vince il suo secondo Scudetto consecutivo con due giornate di anticipo ma allo stesso tempo perde in finale di Champions League contro il Milan di Ancelotti ai calci di rigore. I rossoneri, centrata la doppietta Champions-Coppa Italia, puntano a vincere lo scudetto, l’unico trofeo che è ...

Tivùsat : Calcio - serie Tv e documentari con la magia del 4K : La fine del 2018 e l’inizio del 2019 sono pieni di novità per il 4K gratuito su Tivùsat. Su Rai 4K (canale 210 di Tivùsat, disponibile solo su Tivùsat) sono andate in onda le 4 puntate di Ulisse - il piacere della scoperta: gli utenti dotati di tv compatibili hanno vissuto...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : insidiose trasferte per Milan e Fiorentina - la Juventus riceve il Pink Sport Time : GIORNATA 7 Serie A 17-11-2018 Florentia-Milan ore 15.00 Juventus-Pink Sport Time ore 15.00 Orobica-Atalanta Mozzanica domenica 18 novembre ore 12.30 Roma-ChievoVerona Valpo ore 15.00 Tavagnacco-...

Calciomercato allenatori - Simeone si allontana dalla Serie A : In passato si è discusso spesso su un possibile ritorno di Diego Pablo Simeone in Italia. Soprattutto in riferimento alla panchina dell’Inter, una delle squadre in cui l’argentino ha giocato durante l’esperienza nel nostro paese. L’attuale tecnico dell’Atletico Madrid, però, sarebbe prossimo a rinnovare ancora il contratto con i colchoneros: è quanto riferito da “Radio Marca”. Il binomio ...

Calciomercato - Darmian pronto a tornare in Serie A : ecco i club interessati : Matteo Darmian fa gola a diversi club della nostra Serie A, il Calciomercato si avvicina ed il terzino inizia a sondare il mercato italiano Matteo Darmian non rientra più nei piani di Mourinho e del Manchester United. Una situazione che si protrae oramai da tanto tempo, un calciatore del suo calibro non può marcire in panchina, sarebbe una grave perdita per l’Italia oltre che un brutto stop nella carriera di Darmian. Il calciatore ...

Calciomercato - un calciatore del Manchester United punta i piedi contro Mou : arriva in Serie A? : Il Manchester United è lontano dai livelli a cui aveva abituato durante l’era di Ferguson. Nonostante la presenza in panchina di un allenatore di livello come Josè Mourinho, la squadra stenta a decollare, la costanza nell’ottenere risultati positivi manca e nello spogliatoio i malumori abbondano anche a causa dello stesso tecnico. Uno dei calciatori che sta vivendo male il rapporto con lo Special One è Paul Pogba, che secondo i ...

Calciomercato - Nicola Sansone torna in Serie A : è testa a testa : Si avvicina il Calciomercato di gennaio e le trattative si preparano ad entrare nel vivo. Un calciatore che fino al momento non è stato decisivo è l’attaccante Nicola Sansone, pochi minuti tra Liga ed Europa League con la maglia del Villarreal. Per questo motivo il calciatore potrebbe cambiare maglia e dopo le esperienze con Crotone, Parma e Sassuolo tornare nel campionato di Serie A. In particolar modo sono due i club pronti ad ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Di Carlo nuovo allenatore del Chievo - Ventura rescinde il contratto : Gian Piero Ventura non è più l’allenatore del Chievo. Dopo le dimissioni presentate domenica pomeriggio in seguito al pareggio contro il Bologna (primo punto nelle quattro partite della sua gestione), l’ex CT della Nazionale ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava ai gialloblù fino al 2020. Il nuovo tecnico del Chievo, ultimo in classifica in Serie A, sarà Domenico Di Carlo alla terza avVentura su questa panchina dopo ...

Ghirelli - in Serie C la magia del Calcio : ANSA, - ROMA, 13 NOV - Prosegue il tour del neoeletto presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, tra i club di Serie C. Ieri sera Ghirelli era sugli spalti per la gara Pordenone-Triestina. "Ho ...

Serie D - Criscitiello inibito : “schiaffo e Calcio ad un dirigente” : E’ stata una domenica movimenta per il giornalista Michele Criscitiello, il presidente del club di Serie D Folgore Caratese è stato inibito fino al prossimo 19 dicembre dal giudice sportivo della quarta Serie nazionale, al termine della gara casalinga contro il Ligorna. “Allontanato nel corso del secondo tempo per essersi avvicinato alla panchina della società ospitata con fare minaccioso, al termine della gara, nello spazio ...

Albalonga (Calcio - serie D) - ecco D’Adderio : «Devo dimostrare tante cose a me stesso e al club» : Roma – L’Albalonga ha il suo nuovo allenatore. Si tratta di Fulvio D’Adderio, una lunga carriera da giocatore professionista a cui è seguito un ventennio da tecnico su panchine importanti come quelle di Spezia, Sambenedettese, Foggia e Venezia. L’ultima esperienza era datata 2015-16 quando l’allenatore salvò il Monopoli in Lega Pro, ma ora il tecnico molisano ha tanta voglia di rimettersi in carreggiata. «Sabato scorso la società del ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della settima giornata di Serie A : Musumeci raggiunge quota 100 - Molitierno la solita sicurezza : Andata in archivio la settima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. FRANCESCO Molitierno (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Altra partita di spessore del portiere partenopeo. Il n.1 della Lollo Caffè dimostra di essere ancora una volta una sicurezza tra i pali, subendo solo due reti. Sfortunatamente per lui, l’apporto in fase realizzativa non ...

Highlights Serie A Calcio - VIDEO 12a giornata – Tutti i gol e le sintesi del 10-11 novembre : La dodicesima giornata di Serie A di calcio ha visto invariate le prime due posizioni. La Juventus, espugnando 2-0 San Siro, ha mantenuto 6 punti di vantaggio sul Napoli, vittorioso in rimonta a Marassi contro il Genoa. Pesante ko per l’Inter a Bergamo, travolta 4-1 dall’Atalanta ed ora distante ben 9 lunghezze dalla vetta. Risale la Roma dopo il convincente poker rifilato alla Sampdoria. Tutti GLI Highlights E I GOL DELLA 12MA ...