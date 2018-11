Calcio | Juniores Nazionali | i risultati della decima giornata

Città di Valmontone (Calcio - Juniores reg.) - Del Monaco : «Un buon punto contro la capolista» : Roma- Sarà un week-end senza calcio dilettante nel Lazio per i gravi fatti di San Basilio. Un peccato doppio per la Juniores regionale del Città di Valmontone che avrebbe potuto sfruttare l’entusiasmo scaturito dall’ottimo 0-0 con cui i ragazzi di mister Guido Stefano Del Monaco hanno inchiodato la capolista Borgo Vodice nel match interno di sabato scorso. «Abbiamo affrontato una squadra reduce da sei vittorie in altrettante partite e con 21 gol ...

Ssd Roma VIII (Calcio - Juniores prov.) - Gramiccia : «Siamo forti e possiamo risalire in classifica» : Roma – Non è stata accompagnato dalla sorte l’avvio di stagione della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno sfoderato delle buone prestazioni, talvolta senza essere premiati dal verdetto del campo. E’ il caso (anche) dell’ultimo turno, quando la prima squadra giovanile del club capitolino ha impattato 1-1 sul campo del Segni. «Un pareggio che ci sta molto stretto – dice il vice capitano Andrea ...

Ssd Roma VIII (Calcio - Juniores prov.) - Trombetti : «Questa prima vittoria ci voleva proprio» : Roma – La Juniores provinciale della Ssd Roma VIII ha centrato la prima vittoria stagionale. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno violato il campo del Consalvo con un bel 4-2 dopo aver rimediato due sconfitte nelle prime due gare. «Ci voleva proprio questa vittoria – dice l’esterno offensivo classe 1998 Daniel Trombetti, autore del gol del momentaneo 3-2 – Siamo andati due volte sotto nel corso del primo tempo quando abbiamo giocato ...

Ss Torre Angela Acds (Calcio - Juniores reg. C) - Liberti : «Ottimo pre-campionato - faremo bene» : Roma – E’ entrata nella settimana dell’esordio la Juniores regionale C del Torre Angela Acds. La squadra di mister Daniele Polletta sabato ospiterà la Pescatori Ostia per il match di campionato e il gruppo capitolino sembra davvero smanioso di dimostrare le sue qualità in una partita “vera”. Nell’ultimo test di sabato scorso, il Torre Angela Acds ha battuto 2-0 il Rocca Priora grazie alla doppietta di Trincia. «E’ stata una partita tosta, ...

Dalla nazionale di Calcio al mondiale juniores nel ciclismo : l'incredibile Evenepoel : Il ciclismo era già il mio sport preferito'. Ah, a 16 anni aveva pure partecipato a una mezza maratona, quella di Bruxelles, per seguire il papà che correva sui 42,195 km: per partire davanti, aveva ...

Atletico Torrenova (Calcio - Juniores reg.) - Ottobrini : «Gli obiettivi? Aspettiamo qualche giornata» : Roma – Tempo di debutto per la Juniores regionale dell’Atletico Torrenova. I ragazzi di mister Alessio Ottobrini sono pronti per la prima giornata del loro campionato: sabato c’è il duro confronto sul campo della Libertas Centocelle. «Subito una partita tosta – sottolinea l’allenatore dell’Atletico Torrenova – Ho visto la Libertas nella passata stagione, non ha cambiato allenatore e da quello che mi dicono è una delle squadre più ...