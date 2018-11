Calcio | buona Italia ma col Portogallo è 0-0 | niente final four

agi

: '#Marotta sta arrivando': i giorni caldi del futuro ad dell'#Inter. E buona lettura, sempre se vi va. - FBiasin : '#Marotta sta arrivando': i giorni caldi del futuro ad dell'#Inter. E buona lettura, sempre se vi va. - FBiasin : Alcune pagelle di #Irrati: 'Incerto', 'Si affida al #Var anche per episodi solo dubbi', 'Smentito dal #Var'. Voti… - Fprime86 : RT @sportnotizie24: Una buona #Italia non basta: col #Portogallo finisce 0-0 #NationsLeague #ItaliaPortogallo -

(Di sabato 17 novembre 2018) Una, soprattutto nel primo tempo, non riesce a superare ila San Siro. Il pareggio 0-0 porta i lusitani alle final four della Nations League, niente da fare per gli azzurri che comunque avevano già evitato la retrocessione con la vittoria in Polonia. Nella prima frazione le cose migliori per la squadra di Mancini, che ha giocato a lungo nella metà campo avversaria creando almeno cinque chiare occasioni da gol (clamorosa quella di Immobile sotto porta al 5') senza però sbloccare il risultato. Nella ripresa i campioni d'Europa in carica si sono fatti più aggressivi, sfiorando il gol alla mezz'ora con Carvalho. Per poi accontentarsi nel finale del punto che li proietta alle semifinali del torneo. Segnali positivi comunque per gli azzurri, un anno dopo la drammatica serata, sempre a San Siro, contro la Svezia ...