Calcio : buona Italia ma col Portogallo è 0-0 - niente final four : Una buona Italia, soprattutto nel primo tempo, non riesce a superare il Portogallo a San Siro. Il pareggio 0-0 porta i lusitani alle final four della Nations League, niente da fare per gli azzurri che comunque avevano già evitato la retrocessione con la vittoria in Polonia. Nella prima frazione le cose migliori per la squadra di Mancini, che ha giocato a lungo nella metà campo avversaria creando almeno cinque chiare ...

Calcio : buona Italia ma col Portogallo è 0-0 - niente final four<br /> : Una buona Italia, soprattutto nel primo tempo, non riesce a superare il Portogallo a San Siro. Il pareggio 0-0 porta i lusitani alle final four della Nations League, niente da fare per gli azzurri che comunque avevano gia' evitato la retrocessione con la vittoria in Polonia. Nella prima frazione le cose migliori per la squadra di Mancini, che hanno giocato a lungo nella meta' campo avversaria creando almeno cinque chiare occasioni da ...

Calcio - Luigi Di Biagio : “Affrontavamo una grande squadra. Abbiamo disputato una buona gara” : Lo aveva detto Luigi Di Biagio che questo match amichevole contro l’Inghilterra non sarebbe stato facile e così è stato. La Nazionale Under21 nostrana è stata infatti sconfitta 2-1 dagli inglesi, pagando a caro prezzo alcune grave disattenzioni difensive. A Ferrara, infatti, gli Azzurrini hanno commesso ancora troppi errori e in fase conclusiva non sono stati sufficientemente concreti. Una prova, sul piano del gioco, migliore rispetto alle ...