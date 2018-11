Calcio | Allegri un Cannibale da poker | in corsa per l' Allenatore dell' Anno

«Allegri ha ragione - c’è troppa tattica nelle scuole Calcio» : Alla base della piramide Massimiliano Allegri conduce da tempo una battaglia contro un certo tipo di calcio, raccontato e preparato sui campi di allenamento. L’allenatore della Juventus l’ha definita «meccanizzazione dei giovani», ovvero una preparazione tattica che già dalle scuole calcio tiene poco conto dell’inventiva individuale, dell’aspetto puramente tecnico, che ingabbia i più piccoli ed elimina l’aspetto ...

Allegri è il Salieri del Calcio italiano : Costante subordinazione Esistono uomini di talento e uomini che ne sono privi, ma più numerose ancora sono le diverse sfumature di umanità tra queste due classi di persone. Una di esse fu magistralmente rappresentata dall’Antonio Salieri interpretato da Murray Abraham nel celebre film Amadeus: l’insieme degli uomini privi di reale talento ma dotati della necessaria profondità di intelligenza per riconoscere talento nel prossimo. Il regista ceco ...

Il j’accuse di Allegri alle scuole Calcio - eppure nessuno se lo fila : È diventato quasi monotematico Da almeno un anno, diciamo anche da più di un anno, cioè da quando ha cominciato palesemente a subire il paragone col calcio di Sarri, allegri si sente investito di una missione. È diventato quasi monotematico. Si batte strenuamente contro il calcio che per brevità – consapevoli della lacunosità del termine – definiremo estetico. Ma è più corretto parlare di calcio tattico, prigioniero degli schemi, con ...

Allegri : 'Nel Calcio conta essere efficaci - non divertenti' : Roma, 12 nov., askanews, - 'A calcio bisogna essere efficaci e non divertenti, altrimenti non si vince e ci arrabbiamo tutti. Vediamo di portare a casa quello che c'è da portare a casa, lavorare bene ...

Calcio : Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus precede Sarri e Simone Inzaghi : Costante come la sua Juventus. Massimiliano Allegri si aggiudica per la quarta volta in carriera la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus ha vinto il premio riservato al miglior tecnico della precedente stagione nella Serie A di Calcio, precedendo l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, quest’anno alla guida del Chelsea, e l’attuale mister della Lazio Simone Inzaghi. Allegri ha ricevuto 17 preferenze contro le 8 ...

Calcio - Panchina d’Oro a Massimiliano Allegri : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’Oro, il premio assegnato ogni anno dai colleghi. Per il tecnico della Juve si tratta della quarta vittoria in carriera, ottenuta con 17 voti. Al secondo posto si piazzano, a pari merito, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, che hanno totalizzato 8 voti ciascuno. «Ringrazio tutti ma soprattutto la società e i giocatori, sono loro che vanno in campo e vincono le partite. Sono fortunato ad avere uno staff che ...

?Calcio : Udinese-Juventus 0-2 - ottava vittoria di fila per squadra di Allegri : Contro l'Udinese è arrivata l'ottava vittoria su otto partite per la Juve: i bianconeri di Massimiliano Allegri espugnano il Friuli per 2-0 con le reti nel primo tempo di Bentancur al 33mo e di Ronaldo al 37mo. Il decimo successo di fila tra campionato e Champions League consente alla Juve di portarsi a quota 24, temporaneamente a +9 dal Napoli. I friulani restano a 8 punti.

Probabili formazioni Serie A - 8^ giornata fantaCalcio : le mosse di Allegri e Ancelotti : Probabili formazioni Serie A – Dopo gli appuntamenti europei si torna subito in campo per il campionato di Serie A, l’8^ giornata si apre con il match tra Torino e Frosinone, scontro salvezza tra Cagliari e Bologna. La Juventus gioca sul campo dell’Udinese, partita da non sottovalutare per la squadra di Allegri. Trasferta per la Roma contro l’Empoli, impegni davanti al pubblico amico per Milan e ...

Juve - Allegri insegna : 'Calcio? Non è una scienza - è conoscenza. Ai ragazzi...' : Il coach della Juventus ha spiegato: ' Il calcio? Non è fatto di schemi, non è una scienza, ma è uno sport di conoscenza, nel quale si deve insegnare ai giocatori, fin da ragazzini, a pensare ...

Probabili formazioni fantaCalcio Serie A - 7^ giornata : le scelte di Allegri e Ancelotti : Probabili formazioni fantacalcio Serie A – Il turno infrasettimanale è già alle spalle e le squadre di Serie A si apprestano a tornare in campo per la settima giornata di campionato. Si inizia subito alla grande con il derby della Capitale tra Roma e Lazio e con lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli. L’Inter ospiterà il Cagliari a “San Siro”, mentre il Milan va al “Mapei Stadium” dove cercherà i tre punti contro il Sassuolo, ...

Allegri : Ronaldo migliore al mondo - non deve dimostrare niente - Calcio : Allegri lo difende dopo il rosso di Valencia: 'Ronaldo è il più forte giocatore al mondo con Messi, per noi è un valore aggiunto. Ha fatto due gol, ha tirato moltissimo in porta con moltissime ...

Allegri - pensiero VARiabile : da “con la tecnologia non è più Calcio” - a “in Champions serve il Var” : Massimiliano Allegri ha cambiato radicalmente idea in merito al Var, tanto denigrato prima e tanto richiesto invece adesso Massimiliano Allegri sembra essere un po’ indeciso in merito all’utilizzo del Var nel mondo del pallone. “Per il calcio secondo me non va bene. Perché altrimenti bisognerebbe mettere i falli intenzionali, il gioco effettivo, e quindi poi si diventa come il baseball in America, si sta dieci ore allo stadio ...